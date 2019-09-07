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Осенняя хандра: рецепты хорошего настроения от психолога

08.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Я календарь переверну, и снова…» за окном осень. Пора отпусков и жарких солнечных дней в очередной раз завершилась, уступив место кострам рябин, назойливой мороси и тоскливым песням про одиночество. Конечно, и у осени есть масса приятных моментов, но вместе с тем это время года весьма коварно. Наряду с риском подхватить простуду мы сталкиваемся с такой неприятной вещью, как осенняя депрессия.

Австралийские ученые недавно выяснили, что депрессия негативно влияет не только на психику, но и на тело человека. Сотрудники Университета Южной Австралии провели исследование, которое подтвердило, что генетическая предрасположенность к депрессии повышает риск госпитализации или даже смерти от 20 других заболеваний, на первый взгляд не связанных с психическим расстройством. В этот список вошли такие болезни, как астма, повышенный уровень холестерина, гастроэнтерит, эзофагит (воспаление слизистой оболочки пищевода), расстройства мочевыделительной системы и др.

Что делать, если вас настигла осенняя хандра и как понять, когда стоит обращаться к специалисту? Своими советами с«МИР 24» поделилась психолог Ольга Твардовская.

«С началом осеннего периода становится втрое больше людей, которые приходят на прием к психологу. Депрессия – это состояние, когда вам не хочется шевелить ни рукой, ни ногой, ни головой, когда нет настроения выходить на улицу или вообще что-либо делать, когда вас накрывает апатия», – говорит Ольга.

Психолог предупреждает: не стоит недооценивать опасность осенней хандры. Если вы чувствуете, что жизнь перестала доставлять вам радость, из нее исчезли все краски, то визит к психологу лучше не откладывать.

«Я думаю, что специалист обязательно нужен в том случае, если вам не хочется ни петь, ни танцевать, ни идти на работу, ни вставать с утра. Депрессия – это как мешок, из которого очень трудно выбраться самому», – предупреждает Твардовская.

Депрессия на сегодняшний день является одним из самых распространенных психических расстройств. Во всем мире от нее страдают около 300 миллионов человек. К счастью, выход из этого тягостного состояния существует, и даже в серый осенне-зимний сезон человек может и должен продолжать вести активную жизнь и испытывать приятные эмоции, успокаивает психолог.

«Здесь можно многими путями пойти. Из самого банального: нужно заниматься спортом, смотреть на красивое, ходить в кино, в театры, заниматься тем, что нравится или нравилось до того, как вас настигло это состояние. Нужно стараться радовать себя, вспоминать вечером перед сном, что хорошего было в сегодняшнем дне. Также полезно писать планы на завтра, где вы можете ставить галочки и после делать себе определенные поощрения. Лучше, конечно, не сладким!» –смеется Ольга.

Кроме того, не стоит забывать о том, что наше эмоциональное состояние напрямую связано с физическим.

«Солнца становится меньше, заканчиваются фрукты и овощи, и у нас не выделяются те витамины, которые выделялись летом. Как следствие, появляются всевозможные соматические обострения. Их изучает такая наука, как психосоматика (название происходит от древнегреческих слов «душа» и «тело» – прим. ред.). То есть то, что внутри – то и снаружи», –напоминает Ольга.

Скажем, нехватка витамина D осенью и зимой увеличивает риск появления простудных заболеваний и вместе с тем снижает выработку в головном мозге серотонина и дофамина – веществ, которые отвечают за наше хорошее настроение. Из-за этого развивается депрессивное состояние, снижается стрессоустойчивость и нарушается концентрация внимания.

Ольга Твардовская рекомендует действовать сразу в нескольких направлениях, то есть укреплять и тело, и дух.

«Попробуйте делать какие-то неожиданные вещи: может быть, даже начать обливать себя ледяной водой или принимать контрастный душ. Вашему организму должно быть необычно то, что вы делаете. Если вы тонете в рутине, то вы рискуете погрязнуть в ней совсем. У человека есть три разных состояния: дух, душа и тело. И если мы одновременно питаем одно, другое и третье, то получается гармония. Больше оранжевых фруктов, больше цвета, больше всевозможных вкусов! Безусловно, правильное питание будет корректировать и психическое состояние», – заключила психолог.

mir24.tv
 
 
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«Я календарь переверну, и снова…» за окном осень. Пора отпусков и жарких солнечных дней в очередной раз завершилась, уступив место
 
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