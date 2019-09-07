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Смертельная доза. Интервью с врачом психиатром-наркологом Ольгой Богданович

08.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно болезни, несчастные случаи и чрезвычайные происшествия уносят жизни людей. Обидно, когда человек уходит на тот свет раньше срока, в разы глупо, когда это происходит по такой банальной и страшной причине, как отравление алкоголем. Ведь в таких случаях трагедии вполне можно было избежать.

Смертельная доза. Интервью с врачом психиатром-наркологом Ольгой Богданович

В прошлом году в Беларуси от случайных отравлений алкоголем и суррогатами умерли 1476 человек, в том числе на Гомельщине – 192 человека. О том, какая доза спиртного может стать смертельной, как избежать трагедии и что делать родным и близким, если беда все-таки случилась, рассказывает врач психиатр-нарколог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Ольга Богданович.

– Ольга Юрьевна, бытует мнение, что большинство случаев смертельных исходов связаны с употреблением суррогатного алкоголя. Так ли это?

– Поверьте, это миф. Наиболее распространенная причина – банальная передозировка. Однако, как правило, смертельную дозу люди получают не на семейных застольях или праздниках. Речь идет о спонтанных случаях: выпивка в компании, по поводу, личным мотивам. В какой-то момент человек решает добавить и теряет контроль над ситуацией. Спиртное – опасная вещь, его коварство в том, что алкоголь медленно всасывается в кровь. Максимальная концентрация наступает через несколько часов после употребления последней рюмки.

– Каковы признаки алкогольного отравления? Что делать в случае обнаружения таковых?

– Если человек выпил слишком много, он нуждается в специализированной помощи. Можно выделить несколько основных симптомов тяжелого опьянения: покраснение лица, судороги, удушье, резкое снижение давления, нарушение сердечного ритма. Но первое, на что следует обратить внимание, – нарушение сознания, выраженную сонливость, несвязную речь. В таких ситуациях необходимо незамедлительно вызывать «скорую помощь». Первая помощь, которую можно оказать в этом случае в домашних условиях, – дать активированный уголь и постараться промыть желудок. При этом человека обязательно нужно повернуть на бок, чтобы в случае рвоты он не захлебнулся рвотными массами. Однако эти меры эффективны, если выпивший находится в сознании, в противном случае помощь может закончиться плачевно. Многие ошибочно считают, что пьяного человека нужно уложить спать – это огромное заблуждение. Не исключено, что человек употребил дозу, которая может оказаться смертельной.

– Какая же доза алкоголя может стать смертельной?

– Точных цифр не назовет ни один врач – все зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей человека, сопутствующих заболеваний, частоты употребления спиртного. Так, если человек не злоупотребляет спиртным и случайно «переберет», симптомы отравления у него будут выражены ярко. Те же, кто привык к регулярному употреблению алкоголя, могут выпить бутылку водки и быть, как говорится, в добром здравии.

В целом, если принимать за смертельную дозу 7 мл этанола на 1 кг массы тела, то путем нехитрых расчетов можно сказать следующее: для женщины весом 65 кг опасной для жизни и здоровья дозой является 0,5 литра спирта, или 1 литр водки. Для мужчины весом 80 кг смертельная доза составит около 600 мл чистого этанола, или 1,5 бутылки водки. Специалисты отмечают, что человек может впасть в алкогольную кому при степени опьянения от 3,5 до 6 промилле в крови. С учетом индивидуальных особенностей смерть может наступить при опьянении от 3,5 промилле. То есть полторы бутылки водки, выпитые человеком за вечер, могут стать последними. При употреблении алкогольных напитков с меньшим содержанием спирта объем выпитого для наступления смертельной дозы в разы выше. Так, при употреблении пива отравление может наступить от 10 литров, вина – 3-4 литров. Но, опять-таки, эти цифры являются условными и зависят от многих факторов.

– Пару слов о статистике по Буда-Кошелевскому району.

– По состоянию на август нынешнего года на учете у врача психиатра-нарколога состоят 798 человек. Радует, что наметилась тенденция к снижению данной категории – в 2018 году на таком учете состояли 864 человека. В прошлом году в Буда-Кошелевскую ЦРБ поступило 176 человек в состоянии алкогольного опьянения и с отравлением алкоголем, за 7 месяцев 2019 – 82. В районе, как и в Гомельской области в целом, ведется целенаправленная работа по снижению количества смертей, которые можно предотвратить.

К сведению!
В случае возникновения критических ситуаций, связанных с отравлением или злоупотреблением алкоголем, жителям района можно обращаться по следующим номерам: 7-11-37 (врач психиатр-нарколог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»),
(8-0232) 34-01-66 («горячая линия» Гомельского областного наркологического диспансера).

Марина ФЕДОРОВА

 
 
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Ежегодно болезни, несчастные случаи и чрезвычайные происшествия уносят жизни людей. Обидно, когда человек уходит на тот свет раньше срока, в разы глупо,...
 
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