В Бресте пограничники показали лунную походку, а оркестр почетного караула исполнил Believer

Источник материала: Tut.by

11 оркестров из России, Казахстана и Беларуси выступили 8 сентября на площади Ленина в Бресте.





Трехдневный международный парад оркестров стран СНГ завершился праздничным маршем участников музыкального форума по улице Ленина и гала-концертом на центральной площади города.

— Когда мне говорили, что у нас тысячелетие 7-го сентября, я немного обижался. Я говорил, что у нас, в Бресте, так: если работать, так работать, если отдыхать и праздновать, так отдыхать и праздновать. Поэтому сегодня 8 сентября мы не снижаем накала, — сообщил в своем вступительном слове председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.





Репертуар гала-концерта удовлетворил вкусы каждого зрителя. Открывало шоу выступление роты почетного караула.

Затем на площадь вышел военный оркестр Почетного караула Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси. Прозвучали оркестровые каверы на песню Imagine Dragons «Believer», «I love rock’n’roll» Джоан Джетт, «Районы, кварталы» группы Звери.

Духовой оркестр государственной академической филармонии города Нурсултан представил национальные казахские композиции, а также мелодии из фильмов Гайдая. Прозвучали советские хиты из кинолент «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию».

Оркестр из московской школы 1770 порадовал публику исполнением Mamma Mia группы Abba и старого хита коллектива Dschinghis Khan «Moskau».

Удивил зрителей и ансамбль пограничной службы Беларуси. После дефиле пограничники исполнили польку и Купалинку, а под занавес своего выступления произвели фурор кавером на песню Майкла Джексона «I'm bad». Там было все: лунная походка, зажигательные танцы и отличное исполнение. А затем оркестр устроил настоящее музыкально-танцевальное шоу под мелодию «No roots».

Не отставали от белорусов и их коллеги из России. Оркестр штаба северо-западного округа войск нацгвардии превратился в паровоз, а затем исполнил песню уроженца Бреста Игоря Корнелюка «Город, которого нет», «Дорогу» группы Любэ и «Беловежскую пущу» Песняров.

Все участники музыкального форума получили памятные грамоты. Первый парад оркестров удался. Ожидается, что мероприятие станет традиционным в программе празднования дня города Бреста.

— Если кто-то считает, что отпразднуем тысячелетие и все в городе станет, то спешу их разочаровать. Такого не будет. Первый год второго тысячелетия мы будем праздновать так же ярко. Лучше Бреста нету места, — сообщил Александр Рогачук.



