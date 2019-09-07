ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 лет без свободы. Аида Сарина сбежала из лагеря террористов ИГИЛ

08.09.2019 21:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Аида Сарина, жертва терроризма: "Она начинается в 2015 году. Мы с мужем поехали отдыхать в Турцию - в Стамбул. Все выглядело правдоподобно. Муж купил билеты туда-обратно. И по окончании отдыха сказал: "Знаешь, мы поедем в Сирию, там строится Халифат".  То есть мусульманское государство, исламское. Где собрались все мусульмане со всего мира. Живут в мире и согласии". 
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Терроризм не имеет оправдания и не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. По данным центра...
 
Новости дня
Новости общества
 
Красный дворик, девочка в закате и собаки. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика