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5 лет без свободы. Аида Сарина сбежала из лагеря террористов ИГИЛ
08.09.2019 21:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАида Сарина, жертва терроризма: "Она начинается в 2015 году. Мы с мужем поехали отдыхать в Турцию - в Стамбул. Все выглядело правдоподобно. Муж купил билеты туда-обратно. И по окончании отдыха сказал: "Знаешь, мы поедем в Сирию, там строится Халифат". То есть мусульманское государство, исламское. Где собрались все мусульмане со всего мира. Живут в мире и согласии".
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Терроризм не имеет оправдания и не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. По данным центра...
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