Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

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8 сентября агр. Райца стал центром творчества, хенд-мейда, ремесла и хорошего настроения. И это совсем не удивительно. Здесь состоялся праздник народного творчества «Макоша запрашае». Ведущими и организаторами мероприятия стали работники сектора «Райцевский СК».













Гостей и участников мероприятия поздравила с праздником заместитель председателя СПК «Свитязянка-2003» по идеологической работе Елена Клавсуть.





На мероприятии гости смогли увидеть удивительные и завораживающие вышивки Анны Сиротиной и Феофании Евсей из д. Забердово, картины из лент Елены Королько, изделия из соломки Веры Солдатовой. Работами районного Дома ремёсел зрители могли не только восхищаться, но и приобрести в подарок.









Талантливый мастер резьбы по дереву Николай Карпейчик работает механизатором в СПК «Свитязянка-2003». Сам он не смог присутствовать на празднике, ведь осень — напряжённая пора для аграриев. Однако он привёз свои уникальные работы, которые представляли дочь Дарья и сын Тимур.





Неподдельный интерес у всех присутствующих вызвал станок для плетения верёвок, на котором Михаил Манкевич показал своеобразным мастер-класс.











Заведующая Райцевской сельской библиотекой Елена Захарчук подготовила познавательную выставку «З крыніц спрадвечных».





Аквагрим, детская игровая площадка от Кореличской детской библиотеки и батут пришлись по душе детворе.

















В мастер-классе по изготовлению домашних оберегов смогли принять участие все желающие.













Праздничное настроение на протяжение всего мероприятия создавали ансамбль народной песни и музыки «Цырынскія музыкі» и народный ансамбль из Ивьевского района «Юрацішкоўскі кірмаш».

























Все активные участники мероприятия услышали слова благодарности от директора районного Центра культуры и народного творчества Натальи Городник, которая вручила мастерам и участникам мастер-класса памятные подарки.

























Оксана ЯНУШ

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