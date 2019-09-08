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Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

08.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

8 сентября  агр. Райца стал центром творчества, хенд-мейда, ремесла и хорошего настроения. И это совсем не удивительно. Здесь состоялся праздник народного творчества «Макоша запрашае». Ведущими и организаторами мероприятия стали работники сектора «Райцевский СК».

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Гостей и участников мероприятия поздравила с праздником заместитель председателя СПК «Свитязянка-2003» по идеологической работе Елена Клавсуть.

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

На мероприятии гости смогли увидеть удивительные и завораживающие вышивки Анны Сиротиной и Феофании Евсей из д. Забердово, картины из лент Елены Королько, изделия из соломки Веры Солдатовой. Работами районного Дома ремёсел зрители могли не только восхищаться, но и приобрести в подарок.

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Талантливый мастер резьбы по дереву Николай Карпейчик работает механизатором в СПК «Свитязянка-2003». Сам он не смог присутствовать на празднике, ведь осень — напряжённая пора для аграриев. Однако он привёз свои уникальные работы, которые представляли дочь Дарья и сын Тимур.

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Неподдельный интерес у всех присутствующих вызвал станок для плетения верёвок, на котором Михаил Манкевич показал своеобразным мастер-класс.Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Заведующая Райцевской сельской библиотекой Елена Захарчук подготовила познавательную выставку «З крыніц спрадвечных».

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Аквагрим, детская игровая площадка от Кореличской детской библиотеки и батут пришлись по душе детворе.

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

В мастер-классе по изготовлению домашних оберегов смогли принять участие все желающие.

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздничное настроение на протяжение всего мероприятия создавали ансамбль народной песни и музыки «Цырынскія музыкі» и народный ансамбль из Ивьевского района «Юрацішкоўскі кірмаш».

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Все активные участники мероприятия услышали слова благодарности от директора районного Центра культуры и народного творчества Натальи Городник, которая вручила мастерам и участникам мастер-класса памятные подарки.

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» собрал в агр. Райца народных умельцев Кореличчины (фоторепортаж)

Оксана ЯНУШ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 24
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8 сентября  агр. Райца стал центром творчества, хенд-мейда, ремесла и хорошего настроения. И это совсем не удивительно. Здесь состоялся праздник
 
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