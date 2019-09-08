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Марафон добрых дел

09.09.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Марафон добрых дел

Подготовка к школе довольно затратное дело для родителей. В особенности если учеников в семье несколько. Чтобы 1 сентября стало настоящим праздником для ребят из разных семей, позаботились многие предприятия и организации. Не оставили без внимания значимое событие и общественные объединения. По традиции в канун 1 сентября начинается осенний этап постоянно действующей акции «Профсоюзы — детям».

Суть его в том, чтобы помочь школьникам в подготовке к учебному году. Особое внимание уделяется тем, кому поддержка необходима в первую очередь: детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов Ирина Соколова совместно с председателем Дубровенской районной организации РОО «Белая Русь» Светланой Рыжанской посетили многодетную семью КАЗАКОВЫХ из д.Быстриевка. Они поздравили детей с началом учебного года и вручили им школьные принадлежности и канцтовары.

Дети семьи Казаковых учатся и воспитываются в Зарубской детский сад-средней школе. Старшая дочь, Ангелина, учится в восьмом классе, занимается легкой атлетикой и показывает достойные результаты: девочка — победительница областных и районных соревнований. Карина ходит в седьмой класс, Евгения — в четвертый. Сын Матвей в этом году стал первоклассником, младший Глеб — дошкольник. Поэтому помощь районного объединения профсоюзов и районной организации РОО «Белая Русь» пришлась очень кстати.

Напомним, что благотворительная акция «Профсоюзы — детям» действует с 2002 года, однако интерес к ней не угасает, ведь дарить подарки детям на новый учебный год — традиция хорошая, которая приобретает все новых поклонников.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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Подготовка к школе довольно затратное дело для родителей. В особенности если учеников в семье несколько. Чтобы 1 сентября стало настоящим
 
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