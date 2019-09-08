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Лето задержалось. Погода в Витебске на неделе

09.09.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели будет по-летнему тепло — свыше 20 градусов тепла. Ближе к выходным станет прохладнее, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник, 9 сентября, днем +24…26°С. Без осадков.

Во вторник, 10 сентября, погожий день без дождя. Ночью — до +17°С, днем — до +24°С.

Такая же погода ожидается и в среду-четверг, 11−12 сентября.

В пятницу, 13 сентября, поднимется ветер — порывами до 14 м/с. В дневные часы до +19°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В начале недели будет по-летнему тепло - свыше 20 градусов тепла. Ближе к выходным станет прохладнее.
 
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