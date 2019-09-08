|
Лето задержалось. Погода в Витебске на неделе
09.09.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели будет по-летнему тепло — свыше 20 градусов тепла. Ближе к выходным станет прохладнее,
В понедельник, 9 сентября, днем +24…26°С. Без осадков.
Во вторник, 10 сентября, погожий день без дождя. Ночью — до +17°С, днем — до +24°С.
Такая же погода ожидается и в среду-четверг, 11−12 сентября.
В пятницу, 13 сентября, поднимется ветер — порывами до 14 м/с. В дневные часы до +19°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели будет по-летнему тепло - свыше 20 градусов тепла. Ближе к выходным станет прохладнее.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)