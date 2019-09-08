Обмен пленными, смерть от поганок, отдых в Одессе, Lidbeer, тысячелетие и слон - все за выходные

Ну что, родители, педагоги, студенты и школьники, как вам первая неделя нового учебного года? Новый факультатив видели? Втягиваетесь? Ну хорошо. Но давайте-ка на всякий случай быстро проверим, не пропустили ли вы чего в околообразовательной суете: вот вам наш тест по основным событиям прошлой недели. А как пройдете, давайте быстро пробежимся по основным событиям и самым интересным текстам выходных. Отдохнули хоть?
В Лиде прошел пятый музыкальный фестиваль Lidbeer. Мы отправилась на праздник, поговорили с приезжими и местными про цены на жилье (все очень плохо), потанцевали под Элджея, «Сплин» и «Чайф», посмотрели на новый памятник Гедимину (очень мощный!) и покатались на корове (ну почти). Давайте покажем все по порядку!
В России вчера прошли региональные выборы в 27 регионах, в 16 из них выбирали губернаторов. В Москве выбирали депутатов Мосгордумы — недопуск оппозиционных кандидатов спровоцировал массовые протесты в столице этим летом. Вот здесь — главное, что нам с вами нужно знать об этом дне.
Каждое лето немало белорусов летом едет в Одессу. Назад возвращаются с шоколадным загаром, впечатлениями, а некоторые — с фразой: «Одесса уже не та». Поговорили с несколькими туристами, которые в этом году решили отдохнуть на черноморском побережье, и попросили поделиться впечатлением. Спойлер: некоторые очень удивлены ценами на еду. А вы бывали в Одессе?
Сейчас мы вас удивим: оказывается, в Сибири есть деревня Минск, которую основали белорусы! Население Минска — 50 человек. Рядом с ними — поля, тайга и речка, которая впадает в Енисей. «Хотелось бы, чтобы здесь снова возродилась жизнь, проявилась белорусская культура. Это хорошее место, вокруг которого могли бы объединяться белорусы Сибири, например приезжать сюда отмечать традиционные праздники. Минск — это же столица». Смотрите, как выглядит тот Минск!
Вам не грозит смена автомобиля? Если задумываетесь то этот текст для вас. Съездили на столичный рынок в Малиновке и посмотрели, с чем встретили осень продавцы бэушных машин и покупатели. А заодно решили проверить, правда ли, что некоторые годовалые машины стоят как новые — о такой тенденции за последнее время нам не раз говорили те, кто хотел сменить авто.
Знакомьтесь, Дмитрий Лутаев. Три года в деревне в Березовском районе Дима выращивает в своем огороде за домом овощи и фрукты без пестицидов, минеральных удобрений и ГМО. Цены на них выше, чем в супермаркете, спрос — ниже. Дом на таких овощах не построишь, машину не купишь. И если бы Дима занимался органикой ради денег, то бросил бы давно — но ему же не ради денег… Да-да, это наш очередной текст из проекта «Я живу» — о Беларуси и белорусах, которыми мы гордимся.
Кстати, это грустно, но, живя в Беларуси и имея свой язык, владеем мы им не очень хорошо. Как правило, из-за того, что первой в детстве усваиваем (и чаще слышим) русскую речь. Поэтому на школьных уроках белорусского мы случайно переносим из русского языка более привычные нам формы слов, ударения и неподходящие предлоги в падежах. Вот здесь мы попробовали составить список из 10 подобных ошибок и несложных объяснений, как надо было сказать правильно. А знаете, почему этот материал на русском?..
В Полоцке завершился второй Всебелорусский крестный ход. В путь паломники вышли 2 августа из Бреста. За месяц они преодолели 620 км и побывали в четырех областях. Мы прошли с пилигримами последние 15 км пути — и послушали о том, зачем им это надо и как все это было. Из 300 стартовавших, кстати, финишировали всего 40.
А в эти выходные в Кобринском районе по деревне гулял… слон. Что это было???
О СПОРТЕ
Арина Соболенко выиграла первый турнир «Большого шлема» — в парном разряде. и играла она в финале против нашей же Вики Азаренко. Как это было, расскажем здесь, а вам напомним, что это был первый случай, когда белоруски оспаривали титул на турнирах «Большого шлема» в борьбе друг с другом.
Представляете, Серена Уильямс проиграла в финале US Open. И кому — 19-летней канадке! Девочка впервые играла в финале турнира Большого шлема. Она на 18 лет моложе Уильямс. Эта самая большая разница в возрасте между финалистами US Open. А у мужчин знаете кто стал победителем?
Минская хоккейная «Юность» тоже проиграла — в гостях чешскому «Тршинецу» — и опустилась на последнее место в группе Лиги чемпионов.