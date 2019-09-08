Обмен пленными, смерть от поганок, отдых в Одессе, Lidbeer, тысячелетие и слон - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, родители, педагоги, студенты и школьники, как вам первая неделя нового учебного года? Новый факультатив видели ? Втягиваетесь? Ну хорошо. Но давайте-ка на всякий случай быстро проверим, не пропустили ли вы чего в околообразовательной суете: вот вам наш тест по основным событиям прошлой недели . А как пройдете, давайте быстро пробежимся по основным событиям и самым интересным текстам выходных. Отдохнули хоть?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Каждое лето немало белорусов летом едет в Одессу. Назад возвращаются с шоколадным загаром, впечатлениями, а некоторые — с фразой: « Одесса уже не та ». Поговорили с несколькими туристами, которые в этом году решили отдохнуть на черноморском побережье, и попросили поделиться впечатлением . Спойлер: некоторые очень удивлены ценами на еду. А вы бывали в Одессе?

». Поговорили с несколькими туристами, которые в этом году решили отдохнуть на черноморском побережье, и . Спойлер: некоторые очень удивлены ценами на еду. А вы бывали в Одессе? А помните девушку Юлю, которая потерялась в электричке 20 лет назад ? Ее позвали замуж прямо в прямом эфире — да, конечно, тот парень, что нашел ее родителей. Так трогательно, вы не представляете !

? Ее прямо в прямом эфире — да, конечно, тот парень, что нашел ее родителей. ! Сейчас мы вас удивим: оказывается, в Сибири есть деревня Минск, которую основали белорусы! Население Минска — 50 человек. Рядом с ними — поля, тайга и речка, которая впадает в Енисей. «Хотелось бы, чтобы здесь снова возродилась жизнь, проявилась белорусская культура. Это хорошее место, вокруг которого могли бы объединяться белорусы Сибири, например приезжать сюда отмечать традиционные праздники. Минск — это же столица». Смотрите, как выглядит тот Минск !









В Полоцке завершился второй Всебелорусский крестный ход . В путь паломники вышли 2 августа из Бреста. За месяц они преодолели 620 км и побывали в четырех областях. Мы прошли с пилигримами последние 15 км пути — и послушали о том, зачем им это надо и как все это было . Из 300 стартовавших, кстати, финишировали всего 40.

. В путь паломники 2 августа из Бреста. За месяц они преодолели 620 км и побывали в четырех областях. Мы прошли с пилигримами последние 15 км пути — и послушали о том, . Из 300 стартовавших, кстати, финишировали всего 40. А в эти выходные в Кобринском районе по деревне гулял… слон. Что это было ???

О СПОРТЕ

Арина Соболенко выиграла первый турнир «Большого шлема» — в парном разряде. и играла она в финале против нашей же Вики Азаренко. Как это было, расскажем здесь , а вам напомним, что это был первый случай, когда белоруски оспаривали титул на турнирах «Большого шлема» в борьбе друг с другом.









Все новости субботы, 7 сентября

Все новости воскресенья, 8 сентября

Кстати. Принесли вам напоследок пять простых полезных советов, которые улучшат ваше здоровье . И хорошей недели, друзья! Мы с вами!

Ваша редакция