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Обмен пленными, смерть от поганок, отдых в Одессе, Lidbeer, тысячелетие и слон - все за выходные

09.09.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, родители, педагоги, студенты и школьники, как вам первая неделя нового учебного года? Новый факультатив видели? Втягиваетесь? Ну хорошо. Но давайте-ка на всякий случай быстро проверим, не пропустили ли вы чего в околообразовательной суете: вот вам наш тест по основным событиям прошлой недели. А как пройдете, давайте быстро пробежимся по основным событиям и самым интересным текстам выходных. Отдохнули хоть?


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ



ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Каждое лето немало белорусов летом едет в Одессу. Назад возвращаются с шоколадным загаром, впечатлениями, а некоторые — с фразой: «Одесса уже не та». Поговорили с несколькими туристами, которые в этом году решили отдохнуть на черноморском побережье, и попросили поделиться впечатлением. Спойлер: некоторые очень удивлены ценами на еду. А вы бывали в Одессе?
  • А помните девушку Юлю, которая потерялась в электричке 20 лет назад? Ее позвали замуж прямо в прямом эфире — да, конечно, тот парень, что нашел ее родителей. Так трогательно, вы не представляете!
  • Сейчас мы вас удивим: оказывается, в Сибири есть деревня Минск, которую основали белорусы! Население Минска — 50 человек. Рядом с ними — поля, тайга и речка, которая впадает в Енисей. «Хотелось бы, чтобы здесь снова возродилась жизнь, проявилась белорусская культура. Это хорошее место, вокруг которого могли бы объединяться белорусы Сибири, например приезжать сюда отмечать традиционные праздники. Минск — это же столица». Смотрите, как выглядит тот Минск!


  • Вам не грозит смена автомобиля? Если задумываетесь то этот текст для вас. Съездили на столичный рынок в Малиновке и посмотрели, с чем встретили осень продавцы бэушных машин и покупатели. А заодно решили проверить, правда ли, что некоторые годовалые машины стоят как новые — о такой тенденции за последнее время нам не раз говорили те, кто хотел сменить авто.
  • А если вы хотите сменить внешность, да еще и кардинально — вам к пластическому хирургу. Наши героини, по крайней мере, именно так и поступили — а мы поговорили с ними о страхе операции, отношении окружающих и принятии себя.
  • Еще общались с аллергиками. Представляете, этих людей может убить обычное киви и их очень бесит, когда окружающие по 50 раз говорят им «будь здоров!».
  • Знакомьтесь, Дмитрий Лутаев. Три года в деревне в Березовском районе Дима выращивает в своем огороде за домом овощи и фрукты без пестицидов, минеральных удобрений и ГМО. Цены на них выше, чем в супермаркете, спрос — ниже. Дом на таких овощах не построишь, машину не купишь. И если бы Дима занимался органикой ради денег, то бросил бы давно — но ему же не ради денег… Да-да, это наш очередной текст из проекта «Я живу» — о Беларуси и белорусах, которыми мы гордимся.
  • Кстати, это грустно, но, живя в Беларуси и имея свой язык, владеем мы им не очень хорошо. Как правило, из-за того, что первой в детстве усваиваем (и чаще слышим) русскую речь. Поэтому на школьных уроках белорусского мы случайно переносим из русского языка более привычные нам формы слов, ударения и неподходящие предлоги в падежах. Вот здесь мы попробовали составить список из 10 подобных ошибок и несложных объяснений, как надо было сказать правильно. А знаете, почему этот материал на русском?..
  • Помните, неделю назад в Кобрине молодые родители и ребенок, которому 1 год 10 месяцев, отравились ядовитыми грибами, предположительно, бледной поганкой? Увы, в выходные папа умер, маме и малышу пересадили печень. Как так получилось, нам рассказали знакомые и родственники семьи.


  • В Полоцке завершился второй Всебелорусский крестный ход. В путь паломники вышли 2 августа из Бреста. За месяц они преодолели 620 км и побывали в четырех областях. Мы прошли с пилигримами последние 15 км пути — и послушали о том, зачем им это надо и как все это было. Из 300 стартовавших, кстати, финишировали всего 40.
  • А в эти выходные в Кобринском районе по деревне гулял… слон. Что это было???

О СПОРТЕ

  • Арина Соболенко выиграла первый турнир «Большого шлема» — в парном разряде. и играла она в финале против нашей же Вики Азаренко. Как это было, расскажем здесь, а вам напомним, что это был первый случай, когда белоруски оспаривали титул на турнирах «Большого шлема» в борьбе друг с другом.



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Кстати. Принесли вам напоследок пять простых полезных советов, которые улучшат ваше здоровье. И хорошей недели, друзья! Мы с вами!

Ваша редакция

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Доброе утро! Ну что, родители, педагоги, студенты и школьники, как вам первая неделя нового учебного года? Новый факультатив видели? Втягиваетесь? Ну хорошо.
 
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