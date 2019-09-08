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Осень? Нет, не слышали. Погода в Гомеле на неделе
09.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Да-да, сегодня 9 сентября — и днем на градуснике +28°С, а за окном — солнце. В это сложно поверить, но лето продолжится и на этой неделе.
В ближайшие дни,
В понедельник и вторник — +28°С и ясно.
В среду и четверг — на пару градусов прохладнее и без осадков.
В пятницу +25°С, небольшая облачность и ветер порывами 14 м/c.
Хорошей недели, друзья!
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Да-да, сегодня 9 сентября - и днем на градуснике +28°С!
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