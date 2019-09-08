Осень? Нет, не слышали. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Да-да, сегодня 9 сентября — и днем на градуснике +28°С, а за окном — солнце. В это сложно поверить, но лето продолжится и на этой неделе.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В ближайшие дни, обещает pogoda.by, осени не предвидится.

В понедельник и вторник — +28°С и ясно.

В среду и четверг — на пару градусов прохладнее и без осадков.

В пятницу +25°С, небольшая облачность и ветер порывами 14 м/c.

Хорошей недели, друзья!

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