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Осень? Нет, не слышали. Погода в Гомеле на неделе

09.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Да-да, сегодня 9 сентября — и днем на градуснике +28°С, а за окном — солнце. В это сложно поверить, но лето продолжится и на этой неделе.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В ближайшие дни, обещает pogoda.by, осени не предвидится.

В понедельник и вторник — +28°С и ясно.

В среду и четверг — на пару градусов прохладнее и без осадков.

В пятницу +25°С, небольшая облачность и ветер порывами 14 м/c.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Да-да, сегодня 9 сентября - и днем на градуснике +28°С!
 
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