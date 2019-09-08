«Чтобы не уезжали. Без людей скучно». Как сторож дядя Миша создает в глубинке «сельский диснейленд»

Источник материала: Tut.by

Видели гвоздь длиной с вашу ногу? А пилу с вас ростом? Если нет, срочно езжайте к дяде Мише. В родительском доме в деревне Винорово Березинского района он создал и вот уже шестой год продолжает строить музей под открытым небом. Тут все можно трогать, мерять, делать селфи. А потом дядя Миша может прокатить вас на шхуне и рассказать, зачем он строит в глубинке «сельский диснейленд» на свою обычную белорусскую пенсию.





Мимо музея под открытым небом — так 62-летний Михаил Драгун называет это место — вы точно не проедете. Деревенский дом у дороги Березино — Осиповичи заметно издалека: тут вам и флажки, и фонтан из огромной покрышки, и море цветов, а по вечерам горят разноцветные огоньки.

— По вечерам люди тоже приезжают, — ведет в свой музей дядя Миша. — С пятницы до воскресенья у меня тут минимум человек двадцать ходят: все рассматривают, расспрашивают, если я на месте. Территория-то открытая: заходи и смотри.

А посмотреть есть на что!

Скворечник и мамино платье с «панским» платком

Музею под открытым небом уже шестой год, и он все растет. А начался с установки… скворечника. Резной домик для птиц дядя Миша поставил за забором около дома. Потом для красоты установил деревянное колесо.

Потом начал разбирать сарай, чердак, нашел скарб родителей и дедов. А там столько всего! В хозяйстве вряд ли пригодится, а вот показать людям — самое оно. Дядя Миша, в прошлом строитель и сторож, начал сколачивать деревянные щиты и выставлять серпы, ухватки, утюги на углях и прочие предметы быта прошлого века.





















































— Я еще сторожем работал, как начал все это делать. Сутки адробишь — трое дома. Нужно же что-то делать — не гарелку же пить! Это дело я бросил уже гадоў десять как.

Михаил Драгун перебирает пластинки и ставит одну. Старенький патефон, выкупленный у кого-то, с хрипотцой выдает «Одинокую гармонь». А «музейщик» рассказывает об экспонатах. Только мелких, вроде монет и пуговиц, — больше тысячи. А сколько тут инструментов, посуды, техники, одежды… Большая часть — дедовское и прадедовское наследство. Часть принесли и продали люди — за копейку или «пол-литра».

А самый дорогой сердцу экспонат — мамино платье, которому более 70 лет, с «газовым» платком. Платок этот прислала из Америки Галина Шпаковская, дочь пана Мечислава Белиновича.

— Их маёнтак тут недалеко стоял. Паны уехали в войну: пообедали, все кинули — и уехали. Тарелки у них еще такие были, каких ни у кого не было: с золотым ободком. Как паны уехали, так все кинулись в маёнтак и все позабирали. Даже кусты выкопали, — рассказывает дядя Миша.

И показывает свидетельство о рождении Галины Мечиславовны. Говорит, может, она или ее родственники увидят в интернете и приедут в гости да заберут документ? Семья адрес знает — недаром же высылала из Америки посылки соседке с этими самыми «газовыми» платками.







Из панского маёнтка у дяди Миши есть в коллекции оплетенные для прочности сеткой чугунок и макотерка. А еще — ложка.

«Кто ж у себя красть будет?»

Музей дяди Миши работает практически круглосуточно. Территория открыта — заходи и смотри. Разве что бьющиеся и особо ценные предметы мужчина на ночь убирает.

— За все эти годы никто ничего не крал. Кто ж у себя красть будет? Это же все для людей, а значит, все общее, — объясняет Михаил Драгун. — Но камеры видеонаблюдения я установил, а свет включается, реагируя на движение, — мало ли что.

Музей условно разбит на зоны. В одном месте — ручной работы изящные деревянные детская кроватка, стул. Другой уголок посвящен ткачеству: тут все — от снопа льна до ниток и льняной отцовской рубахи, которая даже подшита вручную. В следующем году дядя Миша тут поставит кросны — ткацкий станок, который кто-то из местных нашел на чердаке.





В резном шкафу — «такой за 100 баксов в интернете продают» — наряды для селфи: шинели, фуражки, бескозырка. Есть солдатский китель дяди Миши с дедовыми военными медалями и значками. Есть даже кожаный плащ, похожий на те, что носили немцы во время Второй мировой войны.

Наждак, сделанный из дерева и камня, — рабочий. Дядя Миша полагает, что ему лет сто, а на нем хоть сейчас нож точи. Есть в коллекции самодельные, отлитые из алюминия в послевоенные страшно дефицитные годы стакан и ложка, наполовину «съеденная».

Здоровенные пилы длиной под 2 метра — тот еще привет из прошлого. Такими, оказывается, резали лед на озере — как в начале мультфильма «Холодное сердце», помните? Лед использовали в колхозах — делали «холодильник», чтобы сохранить молоко свежим.





Или вот деревянное ярмо, которое одевали на корову, пристегивали соху — и работали в поле: коней-то после войны было очень мало. А то, что сейчас можно принять за модную круглую эко-сумочку из дерева, — фляга-бочонок для воды, которую брали в поле.

По музею дяди Миши можно ходить часами. А потом попроситься покатать на шхуне с гордым названием «Лебедь белая». Плавредство мужчина сделал сам, и оно может ходить как на веслах, так и на моторе. Правда, мотор — из винта и бензокосы — хозяин снимает: он довольно мощный, мало ли что. А вот поплавать на веслах может любой желающий: «Лебедь белая» всегда пришвартована у берега вместе со спасательными жилетами на борту.





«Чтобы не уезжали»

Да, соседним водохранилищем на реке Центрица дядя Миша тоже занимается: выкашивает траву, вырубает кусты. Под старой ивой обустроил зону отдыха: повесил качели, сделал место для костра, установил урну.

— Видите, как колесами дорогу сделали? Потому что приезжают отдохнуть. Взрослые рыбачат. Дети тут собираются, кукурузу жарят, сосиски, музыку свою включают из этих… колонок таких маленьких. Ну не в клуб же им за 3 рубля ходить!

Чем заняться людям в Винорово — больная тема для дяди Миши. И его музей под открытым небом — ответ на все вопросы по теме.

















































— У нас же нет тут толком ничего в районе. Тот же музей ложки в Березино открыли совсем недавно. Так там и смотреть особо не на что, трогать ничего нельзя, да еще и вход платный. Ну сделали эту большую ложку — ее вроде как занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую в мире, она 23-метровая и сделана из трех частей. Ну и что? Мало кто даже знает, где этот музей находится.

У дяди Миши все можно трогать, примерять, фотографировать и фотографироваться, кататься на качелях, сидеть у фонтанчика и слушать пластинки. Вход символический: кто сколько положит в «скарбонку».

Гости из Германии вообще уехали из музея дяди Миши с раритетными стаканами.

— У них 15 или 16 граней было, и эти стаканы считаются какими-то раритетными. Говорят: они редкие, продай. Я говорю: да забирайте ради бога! Эти стаканы же раньше ящиками закупали — просто так, в хозяйство. Нет, говорят, продай. Я говорю: ну киньте вун, в сундук, сколько не жалко. Они рубля 3 кинули.

Дяде Мише не жалко ни тратить скудную пенсию на музей, ни время на посетителей. На Пасху он вообще, говорит, заводит свой трактор и объезжает бабушек в соседних деревнях: раздает куличи, крашеные яйца, а кому и «по пятьдесят» нальет.

— Вы считали хотя бы примерно, во сколько вам все это обходится?

— Нет. И не хочу. Зачем?

— А зачем вы все это делаете?

— Чтобы люди не уезжали. Без людей скучно.



