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Ветер, солнце и совсем немного дождей. Погода в Гродно на неделе
09.09.2019 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя будет по-летнему теплой, преимущественно солнечной, правда, немного ветреной. Похолодает только в выходные,
В понедельник будет солнечно, но ветрено — порывы до 14 м/c. Температура днем — до +26 °С.
Во вторник — переменная облачность, возможны дожди и грозы. Температура днем — +22 °С. Порывы ветра до 14 м/c.
В среду — небольшая облачность, но преимущественно ясно. Столбик термометра днем поднимется до 22 градусов тепла.
В четверг — переменная облачность, без осадков, но с ветром. Температура воздуха днем — +23 °С.
В пятницу — солнечно и ветрено. Дождей не обещают. Температура воздуха днем — +20 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя будет по-летнему теплой, преимущественно солнечной, правда, немного ветреной. Похолодает только в выходные.
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