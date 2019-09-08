Ветер, солнце и совсем немного дождей. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя будет по-летнему теплой, преимущественно солнечной, правда, немного ветреной. Похолодает только в выходные, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник будет солнечно, но ветрено — порывы до 14 м/c. Температура днем — до +26 °С.

Во вторник — переменная облачность, возможны дожди и грозы. Температура днем — +22 °С. Порывы ветра до 14 м/c.

В среду — небольшая облачность, но преимущественно ясно. Столбик термометра днем поднимется до 22 градусов тепла.

В четверг — переменная облачность, без осадков, но с ветром. Температура воздуха днем — +23 °С.

В пятницу — солнечно и ветрено. Дождей не обещают. Температура воздуха днем — +20 °С.

Хорошей недели, друзья!

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