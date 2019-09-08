«В крупных городах нас постоянно окружает шум». Почему мы теряем слух?

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения мира страдают от инвалидизирующей потери слуха. Медики уверены: это число будет только расти — в первую очередь по причине урбанизации, ведь в больших городах мы постоянно сталкиваемся с шумным транспортом и техникой.

К счастью, современный человек в случае снижения остроты слуха может воспользоваться специальными аппаратами. Кому на самом деле нужны слуховые аппараты, как выглядят современные девайсы для улучшения слуха, и можем ли мы сохранить его здоровье? Об этом — в карточках, которые мы подготовили вместе с врачом-сурдологом «Центра хорошего слуха» Ириной Засенко.

Почему люди теряют слух? Нарушение слуха может быть вызвано различными факторами. Есть причины, на которые повлиять нельзя. Существует генетическая предрасположенность к тугоухости, при которой у человека гораздо больше шансов в течение жизни потерять слух. Различные родовые заболевания, связанные с мутацией генов (синдромы Альпорта и Ушера) имеют в числе проявлений снижение или полную потерю слуха. Бывает также врожденная тугоухость (ее связывают с осложнениями во время беременности и родов) и старческая. Существует вероятность полной или частичной потери слуха после перенесенных нейроинфекций (например, менингита и энцефалита) и употребления медицинских препаратов с доказанным ототоксическим действием (которые отрицательно влияют на слух и работу вестибулярного аппарата). Но есть и управляемые факторы (те, которых можно избегать). К ним можно отнести очень громкие концерты, шумные помещения, постоянное использование наушников-«затычек». Любая сверхнагрузка на уши чревата акустическими травмами. Как именно все это влияет на слух? Когда мы слушаем что-то громкое, да еще и в вакуумных устройствах, звуковая волна повреждает ушные сенсоры — волосковые клетки. Их в буквальном смысле прибивает звуком, из-за чего чувствительность снижается. В случае полного повреждения наступает глухота.

Если кто-то из родственников плохо слышит, меня постигнет та же участь? Все очень индивидуально. Если у родственника заболевание наследственное, то вероятность, что вы носитель тех же генов и находитесь в зоне риска, велика. Однако столкнуться с потерей слуха могут и те, чьи родители абсолютно здоровы.

Проблема снижения слуха имеет возрастные рамки? То, что снижение слуха — старческая болезнь, это миф. На прием к сурдологам с жалобами приходят и дети, и подростки.

Как понять, что пора посетить врача? На самом деле, людей, которые слышат абсолютно все, не существует: каждый из нас может что-то упустить в беседе. Однако если вы не просто перестали слышать определенные звуки, а вам стало трудно общаться — самое время бить тревогу. Еще один повод для беспокойства — боль и любые неприятные ощущения в области уха. Часто от первого ощущения дискомфорта до обращения пациента в центры слухопротезирования проходит пять-семь лет. Но тянуть с походом к врачу не стоит: чем сильнее вы запустите болезнь, тем сложнее доктору будет «вытащить» вас из тишины.

В каких случаях обращаются к слуховым аппаратам? Ошибочно считать, что слуховые аппараты предназначены для людей, страдающих от полной потери слуха. На самом деле, все пользователи слуховых аппаратов способны слышать — вопрос лишь в том, насколько хорошо.

Слуховой аппарат может помочь пациентам с частичной потерей слуха. Причем аппаратов должно быть два, на оба уха (если плохо слышит только одно, врачи рекомендуют отказаться от слухопротезирования). При полной глухоте пациентам могут посоветовать провести установку кохлеарного импланта.

А как вообще работает слуховой аппарат? Для начала уточним, как мы слышим. Любой звук подается на барабанную перепонку, она по цепи слуховых косточек передает сигнал к системе внутреннего уха, а далее звук по проводящим путям поступает к слуховым центрам коры головного мозга. Что касается слуховых аппаратов, то первый аналог был запатентован в 1901 году. Своим внешним видом он, скорее, походил на стационарный телефон. Современные модели в большинстве своем не видны за ухом или вообще скрыты внутри слухового прохода. Слуховой аппарат состоит из нескольких частей. Первая — звуковой вход: это один или несколько очень чувствительных микрофонов, которые улавливают даже тихую речь в 40 дБ на расстоянии 4−5 метров. Вторая — блок обработки звука, состоящий из аналого-цифрового преобразователя, предусилителя, усилителя и цифро-аналогового преобразователя. Третья — звуковой выход: это маленький динамик, способный выдавать звук до 140 дБ. Весь входящий звук, его обработка, преобразование, воспроизведение управляются микропроцессором — высокотехнологичным, скоростным микрочипом.

Кроме того, сейчас слуховыми аппаратами можно управлять с помощью мобильного приложения: регулировать силу звука, отслеживать статистику использования, заниматься слуховым фитнесом. И даже выяснить, где находится устройство, если вы его потеряли. В целом современные модели включают множество функций – от прослушивания музыки с различных устройств до подключения к системе управления «Умный дом». Врачи классифицируют слуховые аппараты по нескольким признакам. В первую очередь, по степени снижения слуха: от легкой до глубокой. Также устройства различаются по внешнему виду: есть заушный слуховой аппарат, заушный с выносным ресивером и внутриканальный (это незаметные модели). Отдельно можно выделить детские слуховые аппараты, которые отличаются от взрослых прежде всего корпусом: в нем есть световой индикатор, который помогает родителям контролировать работоспособность устройства, а также запирающийся отсек для батареек, который исключает риск их проглатывания ребенком.

А совсем маленьким детям ими можно пользоваться? Да, сегодня уже существуют модели, которые подходят для реабилитации слуха у детей, начиная с шестимесячного возраста. Но на практике слухопротезирование малышей начинается ближе к одному году, до этого времени сурдологи неоднократно проводят обследования, чтобы точно определить, есть ли у ребенка нарушение слуха.



Если я стал чуть хуже слышать, можно мне самостоятельно заказать себе аппарат? Вы ведь не покупаете зубные протезы без посещения стоматолога? То же самое со слуховыми аппаратами: если мы говорим о качественном, подходящем именно вам устройстве, приобретать его без консультации специалиста нельзя. Во время приема врач-сурдолог определит состояние слуха с помощью аудиограммы. Выполняется она следующим образом: в специальные наушники от аудиометра подается звук на разной частоте. Каждый раз, когда вы его слышите, нажимаете специальную кнопку. После этого специалист оценивает пороги слышимости, узнает о предпочтениях пациента и задачах, которые он ставит перед аппаратом. Все это помогает выбрать подходящее устройство.

И как быстро уши привыкают к такому помощнику? На адаптацию врачи в среднем отводят месяц. Однако этот вопрос индивидуален: одни привыкают к новым звукам быстрее, другие — медленнее.

Сколько в среднем служат слуховые аппараты? Современного аппарата хватает как минимум на четыре года работы: по 6−12 часов в день, 365 дней в году. Это международный стандарт. Единственное, что в конструкции аппарата прослужит меньше — это батарейки: в среднем их нужно менять каждые две недели. Продвинутые модели работают от аккумулятора и имеют специальный зарядный бокс, в котором их можно оставлять на ночь.

А чистить и мыть их нужно? Внутриканальные аппараты имеют специальные фильтры, которые защищают устройство от попадания в него влаги и ушной серы. Их и необходимо периодически менять. Конструкция наружных слуховых аппаратов предполагает вкладыш, который располагается внутри уха. По мере загрязнения его нужно снимать, мыть и вставлять обратно после тщательной просушки.

Можно ли со слуховым аппаратом принимать душ и спать? Современные слуховые аппараты имеют достаточно высокую степень влагостойкости. Если вы попадете с ним под дождь, ничего страшного не произойдет. Однако производитель подразумевает защиту от дистиллированной воды, а не проточной или морской, поэтому купаться с ними все же не стоит. В ночное время в ношении слухового аппарата нет необходимости. Поэтому на время сна его лучше снимать.

Может ли аппарат исправить слух? Слуховые аппараты не могут изменить восприятие звуков и восстановить восприимчивость слуховых рецепторов. Как только вы снимете аппарат, вы будете слышать в том же объеме, что и до его установки.

Я не хочу носить слуховой аппарат. Можно решить проблему потери слуха хирургическим методом? Хирургическое вмешательство (установка кохлеарных имплантов) показано только при полной потери слуха. Если человек утратил слух лишь частично (то есть имеет нейросенсорную тугоухость), но прибегать к слуховым аппаратам не хочет, вариант у него только один: жить с тем качеством слуха, которое уже есть, продолжая все хуже воспринимать речь.

А можно ли как-то предотвратить потерю слуха? Специальных упражнений для этой цели нет. Но, несомненно, здоровый образ жизни, интеллектуальная активность, заинтересованность в долголетии способствуют сохранению слуха. Если вы работаете на шумном производстве, обязательно используйте средства индивидуальной защиты типа беруш, при прослушивании музыки, выбирайте среднюю громкость (не стоит, например, стараться «заглушить» музыкой звук уходящего вагона в метро), прежде чем принимать любые лекарства, антибиотики, уточняйте их влияние на слух и проходите аудиограмму не реже одного раза в год — эти простые советы помогут вам сохранить здоровье слуха.