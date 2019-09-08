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Из жары в осень. Погода в Могилеве на неделе
09.09.2019 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето постепенно сходит на нет, и на неделе мы с вами ощутим это на себе в полной мере. Погода в Могилеве будет заметно меняться каждый день, и к пятнице максимальная температура воздуха снизится с +25°С до +16°С. А вот дождей всю рабочую неделю не прогнозируют.
Сегодня, 9 сентября, будет солнечно и до +25°С.
Во вторник также прогнозируют максимум +25°С и солнечную погоду, а еще — порывистый ветер в середине суток.
В среду погода существенно не изменится: жара до +25°С, солнце, порывистый ветер в районе обеда.
А вот в четверг температура воздуха постепенно начнет снижаться. Будет уже +23°С, но по-прежнему солнечно.
В пятницу, 13 сентября, прогнозируют уже +14…+19°С. Будет в основном солнечно, но днем и ночью возможны небольшие дожди.
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К выходным столбик термометра упадет до +16 градусов.
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