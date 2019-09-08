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В отсутствии специалиста жители Любонич не оставлены без лекарственной помощи

09.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В отсутствии специалиста жители Любонич не оставлены без лекарственной помощи

В связи с отсутствием специалиста (увольнением заведующего аптекой) временно приостановлена работа аптеки №84 III категории аг. Любоничи от Кировской ЦРА № 82, расположенной по адресу: аг. Любоничи, ул. Центральная, д. 20А. Об этом сообщила заведующий Кировской центральной районной аптекой №82 Зоя Цмыг.

Заявка на специалиста ежегодно подается в отдел кадров Могилевского РУП «Фармация», однако, на данный момент возможности предоставить другого специалиста на замену не имеется возможности. Но жители аг. Любоничи и близлежащих населенных пунктов не оставлены без лекарственной помощи.

Для удобства пациентов организована розничная реализация лекарственных средств на базе Любоничской амбулатории врача общей практики, что одобрено решением Коллегии Министерства Республики Беларусь от 22.08.2019 №21.3.

В здании Любоничской АВОП выделено отдельное помещение, где вы сможете приобрести не только лекарственные средства безрецептурного отпуска, но и после консультации врача получить рецепт для приобретения лекарственного средства рецептурного отпуска. Данная форма работы очень удобна для населения, так как почти половина лекарственных средств реализуется по рецепту врачу, то есть для приобретения требуется врачебная консультация. Нет потребности в посещении нескольких учреждений, так как медицинская и лекарственная помощь оказывается в одном месте.

Помимо лекарственных средств в здании Любоничской АВОП можно приобрести изделия медицинского назначения и товары аптечного ассортимента.

 
 
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В связи с отсутствием специалиста (увольнением заведующего аптекой) временно приостановлена работа аптеки №84 III категории аг. Любоничи от Кировской ЦРА №...
 
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