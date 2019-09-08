На неделе будет тепло (такое бывает раз в 10−15 лет), в выходные - похолодает

Источник материала: Tut.by

Сентябрь продолжает радовать летней погодой. По температурному режиму среднесуточные температуры на 2−4 градуса превышают климатическую норму, и больше соответствует середине августа. Так тепло в первой декаде сентября в Беларуси бывает один раз в 10−15 лет. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теплые воздушные массы останутся хозяином погодных условий, а фон атмосферного давления по-прежнему будет повышенным. Смещающиеся через Беларусь малоактивные фронтальные разделы будут в основном выражены в облачности и принесут мало дождей. По юго-востоку Беларуси сохранится высокая пожароопасность.

Во вторник, 10 сентября — переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, а днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, кое-где возможно с грозами. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10…+16°С, максимальная днем +21…+27°С.

11 сентября, в среду, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7…+14°С, максимальная днем +20…+26°С, по юго-востоку до +28°С.

12 сентября, в четверг, преимущественно без осадков, только местами по северо-западной половине страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем в северо-западных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…+14°С, максимальная днем от +20°С по северо-западу до +28°С по юго-востоку Беларуси.

13 сентября, в пятницу, ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7…+14°С, максимальная днем +18…+25°С, по юго-востоку до +27°С.

На предстоящие выходные ситуация в атмосфере изменится. Активизируется циклоническая деятельность в Северной Атлантике. В холодном воздухе образуется циклон и его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух за пределы Беларуси. Начнется похолодание.

В субботу, 14 сентября, температура воздуха минимальная ночью +6…+12°С, местами до +14°С, максимальная днем +13…+18, по юго-востоку около 20 °C. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный ночью умеренный, днем порывистый.

15 сентября, в воскресенье, ночью по северо-западу, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +4…+9°С, максимальная днем +10…+17°С. Ощущение холодной осенней погоды усугубит порывистый западный, северо-западный ветер.