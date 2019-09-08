Минчанин выбросил бутылки из окна. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы

Источник материала: Tut.by

49-летний минчанин после застолья выбросил бутылки из окна многоэтажки. Одна из бутылок упала женщине на голову, в итоге мужчина получил судимость. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Скриншот «Яндекс.Карты»

Происшествие случилось возле дома на Лобанка, 40. 49-летний мужчина после застолья выбросил две пустые бутылки водки из окна 12 этажа. Возле дома в этот момент проходила женщина. Одна из бутылок упала ей на голову, вторая разбилась рядом.

Минчанку с ушибленной раной головы доставили в больницу. Медики диагностировали у нее также ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа. Такие травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.

В отношении 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Он настаивал на своей невиновности, уверял, что умысла на причинение кому-либо телесных повреждений и хулиганского мотива у него не было. Кроме того, подсудимый до последнего утверждал, что никакого отношения к этим бутылкам не имеет. Однако наличие его отпечатков пальцев на выброшенной таре свидетельствовало об обратном.

За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений суд приговорил горожанина к пяти годам лишения свободы, а также постановил выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.