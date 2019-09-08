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Печатал дома двадцатирублевки. В Витебске задержали фальшивомонетчика
09.09.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали фальшивомонетчика — мужчина печатал дома поддельные двадцатирублевки, а потом рассчитывался ими на рынках и в киосках,
В торговых точках в Витебске стали обнаруживать фальшивые купюры достоинством 20 рублей. Всего установили пять подобных фактов.
Милиция задержала подозреваемого — им оказался 41-летний житель Витебска, ранее судимый. В его квартире нашли отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги.
Выяснилось, что чаще всего мужчина рассчитывался фальшивками на рынках и объектах уличной торговли, делая там мелкие покупки. После этого подделки начинали ходить из рук в руки.
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Милиция задержала подозреваемого - им оказался 41-летний житель Витебска, ранее судимый. В его квартире нашли отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги.
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