Печатал дома двадцатирублевки. В Витебске задержали фальшивомонетчика

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали фальшивомонетчика — мужчина печатал дома поддельные двадцатирублевки, а потом рассчитывался ими на рынках и в киосках, сообщает милиция региона.



Фото: УВД Витебского облисполкома

В торговых точках в Витебске стали обнаруживать фальшивые купюры достоинством 20 рублей. Всего установили пять подобных фактов.

Милиция задержала подозреваемого — им оказался 41-летний житель Витебска, ранее судимый. В его квартире нашли отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги.

Выяснилось, что чаще всего мужчина рассчитывался фальшивками на рынках и объектах уличной торговли, делая там мелкие покупки. После этого подделки начинали ходить из рук в руки.

УВД облисполкома обращается ко всем жителям региона: если вы обнаружили у себя поддельную купюру, сразу же обратитесь в милицию по телефону 102.