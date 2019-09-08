ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Печатал дома двадцатирублевки. В Витебске задержали фальшивомонетчика

09.09.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали фальшивомонетчика — мужчина печатал дома поддельные двадцатирублевки, а потом рассчитывался ими на рынках и в киосках, сообщает милиция региона.


Фото: УВД Витебского облисполкома

В торговых точках в Витебске стали обнаруживать фальшивые купюры достоинством 20 рублей. Всего установили пять подобных фактов.

Милиция задержала подозреваемого — им оказался 41-летний житель Витебска, ранее судимый. В его квартире нашли отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги.

Выяснилось, что чаще всего мужчина рассчитывался фальшивками на рынках и объектах уличной торговли, делая там мелкие покупки. После этого подделки начинали ходить из рук в руки.

УВД облисполкома обращается ко всем жителям региона: если вы обнаружили у себя поддельную купюру, сразу же обратитесь в милицию по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала подозреваемого - им оказался 41-летний житель Витебска, ранее судимый. В его квартире нашли отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанин выбросил бутылки из окна. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
09.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика