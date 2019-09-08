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Комитет госконтроля просит минчан рассказать о качестве жилищно-коммунальных услуг в столице
09.09.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте Комитета госконтроля проводится опрос жителей столицы о качестве жилищно-коммунальных услуг. Он проводится до 31 октября,
Людям предлагают ответить на 11 вопросов, в том числе о качестве капитального ремонта в многоэтажках и текущего ремонта в подъездах. О санитарном содержании дворов и домов, работе лифтов, соответствии нормативам температуры воздуха и горячей воды в квартирах. А также о сроках и качестве выполнения заявок на жилищно-коммунальные услуги.
Опрос проводится с 9 сентября по 31 октября, ответить на вопросы
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Начался интернет-опрос о капремонте домов, санитарном состоянии дворов и реакции служб на жалобы.
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