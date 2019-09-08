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Комитет госконтроля просит минчан рассказать о качестве жилищно-коммунальных услуг в столице

09.09.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте Комитета госконтроля проводится опрос жителей столицы о качестве жилищно-коммунальных услуг. Он проводится до 31 октября, сообщает пресс-служба ведомства.


Снимок из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Павел Орловский, TUT.BY

Людям предлагают ответить на 11 вопросов, в том числе о качестве капитального ремонта в многоэтажках и текущего ремонта в подъездах. О санитарном содержании дворов и домов, работе лифтов, соответствии нормативам температуры воздуха и горячей воды в квартирах. А также о сроках и качестве выполнения заявок на жилищно-коммунальные услуги.

Опрос проводится с 9 сентября по 31 октября, ответить на вопросы можно по ссылке.

 
 
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Начался интернет-опрос о капремонте домов, санитарном состоянии дворов и реакции служб на жалобы.
 
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