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Тепло и без осадков. Все о погоде в Бресте на новую рабочую неделю

09.09.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и без осадков (это если повезет).

В понедельник днем облачно. Столбик термометра поднимется до +26°С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет переменная облачность. Утром и днем возможны дожди. Воздух прогреется до +22°С.

В среду будет ясно и без осадков. Во второй половине дня будет +22°С. В четверг — на два градуса выше.

Пятница будет облачной с прояснениями. Столбик термометра покажет +20.+22°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и без осадков, но это если повезет.
 
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