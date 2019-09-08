|
Тепло и без осадков. Все о погоде в Бресте на новую рабочую неделю
09.09.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и без осадков (это если повезет).
В понедельник днем облачно. Столбик термометра поднимется до +26°С,
Во вторник будет переменная облачность. Утром и днем возможны дожди. Воздух прогреется до +22°С.
В среду будет ясно и без осадков. Во второй половине дня будет +22°С. В четверг — на два градуса выше.
Пятница будет облачной с прояснениями. Столбик термометра покажет +20.+22°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и без осадков, но это если повезет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)