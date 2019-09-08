Тепло и без осадков. Все о погоде в Бресте на новую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и без осадков (это если повезет).

В понедельник днем облачно. Столбик термометра поднимется до +26°С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет переменная облачность. Утром и днем возможны дожди. Воздух прогреется до +22°С.

В среду будет ясно и без осадков. Во второй половине дня будет +22°С. В четверг — на два градуса выше.

Пятница будет облачной с прояснениями. Столбик термометра покажет +20.+22°С.

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