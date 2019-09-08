ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске завтра откроют новый сквер

09.09.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новое место отдыха находится на улице Шмырева, 30 — возле школы № 43. Сквер получил такое же название — имени Миная Шмырева. Горожан приглашают в 16 часов во вторник, 10 сентября, на торжественное открытие, сообщают «Витьбичи».

В программе — выставки-презентации под открытым небом, интерактивные и игровые площадки для детей и для взрослых, концерт, фотозона. Гостей накормит полевая кухня.

Свои экспозиции представят сразу несколько городских музеев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе - выставки-презентации под открытым небом, интерактивные и игровые площадки для детей и для взрослых, концерт, фотозона. Гостей накормит полевая кухня.
 
Новости дня
Новости общества
 
Помощь, в которой нуждаются многие, или творческий подход к работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
09.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика