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В Витебске завтра откроют новый сквер
09.09.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новое место отдыха находится на улице Шмырева, 30 — возле школы № 43. Сквер получил такое же название — имени Миная Шмырева. Горожан приглашают в 16 часов во вторник, 10 сентября, на торжественное открытие,
В программе — выставки-презентации под открытым небом, интерактивные и игровые площадки для детей и для взрослых, концерт, фотозона. Гостей накормит полевая кухня.
Свои экспозиции представят сразу несколько городских музеев.
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В программе - выставки-презентации под открытым небом, интерактивные и игровые площадки для детей и для взрослых, концерт, фотозона. Гостей накормит полевая кухня.
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