В Витебске завтра откроют новый сквер

Источник материала: Tut.by

Новое место отдыха находится на улице Шмырева, 30 — возле школы № 43. Сквер получил такое же название — имени Миная Шмырева. Горожан приглашают в 16 часов во вторник, 10 сентября, на торжественное открытие, сообщают «Витьбичи».

В программе — выставки-презентации под открытым небом, интерактивные и игровые площадки для детей и для взрослых, концерт, фотозона. Гостей накормит полевая кухня.

Свои экспозиции представят сразу несколько городских музеев.