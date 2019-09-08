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В строящейся многоэтажке на Дзержинского на крыше горела электропроводка

09.09.2019 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Петровщина» очевидцы заметили дым на крыше строящейся многоэтажки. Подробности сообщили в МЧС.


Очевидец Артур

Днем очевидцы сообщили, что на проспекте Дзержинского у строящегося дома загорелась крыша.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо сообщила, что в МЧС поступило сообщение о дыме на кровле новостройки по адресу Дзержинского, 73. На место выехали машины спасателей.

Выяснилось, что на территории строительства дома на кровле загорелась электропроводка в распределительном щите. Пострадавших нет, загорание ликвидировано.

 
 
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В МЧС поступило сообщение о дыме на кровле новостройки по адресу Дзержинского, 73. Загорание ликвидировано.
 
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