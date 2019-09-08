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Призовой фонд хакатона Social Weekend - 10 тысяч рублей. Что это и почему туда стоит идти?
09.09.2019 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Есть два способа, как стать участником конкурса Social Weekend. Первый —
Что такое хакатон Social Weekend? Объясняет руководитель конкурса Александр Скрабовский.
— Участники подают заявки двух типов: «иду с идеей такой-то» и «иду присоединиться к проекту, умею вот что». Хакатон начинается с презентации идей. Затем авторы собирают вокруг себя команду. Далее начинается обучение маркетингу, проектному менеджменту, продажам, навыкам презентации. Затем команды уходят работать на всю ночь, консультируются по skype с экспертами из других стран, с которыми мы договариваемся заранее, а утром представляют идеи менторам. В их числе ведущие предприниматели Минска, журналисты, топ-менеджеры белорусского IT-бизнеса и другие эксперты. Они дают проектам обратную связь и выбирают лучших для финала. В финале в жюри будут присутствовать меценаты, инвесторы и представители бизнеса, готовые деньгами поддержать полезные для общества идеи.
На хакатоне ждут специалистов самых разных направлений: копирайтеров, дизайнеров, программистов, менеджеров, экономистов, журналистов, учителей, переводчиков, студентов — и это далеко не весь список.
— В этом сезоне мы сделали специальную зону под названием «Бредотон», где будет полностью отсутствовать критика. Только представьте — вы озвучиваете идею проекта, а остальные пытаются помочь, а не судят задумку, — рассказывают организаторы.
За все время существования хакатона в нем поучаствовали более 3500 человек. Было создано более 700 проектов, из которых впоследствии многие получили поддержку меценатов и белорусских компаний.
Например, с хакатона начинал свой путь
Еще одна история успеха, которая начиналась на хакатоне, —
Подать заявку и присоединиться к хакатону можно до 13 сентября. Его призовой фонд — более 10 тысяч белорусских рублей.
Участие в хакатоне бесплатное. Регистрация происходит через кнопку на главной странице сайта
Напомним, хакатон проходит за две недели до старта на основный конкурс Social Weekend, где меценаты и белорусские компании поддерживают полезные для общества идеи. Конкурс существует больше шести лет. Призовой фонд в 14-м сезоне уже достиг более 78 тысяч белорусских рублей и продолжает расти. Участвовать может любой человек со всего мира или организация. Организует конкурс — Местный социальный фонд «Добра».
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Есть два способа, как стать участником конкурса Social Weekend. Первый - до 30 сентября можно подать заявку с описанием идеи проекта, который cпособен решить определенную...
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