Призовой фонд хакатона Social Weekend - 10 тысяч рублей. Что это и почему туда стоит идти?

Источник материала: Tut.by

Есть два способа, как стать участником конкурса Social Weekend. Первый — до 30 сентября можно подать заявку с описанием идеи проекта, который cпособен решить определенную социальную проблему. Второй — прийти со своей задумкой на хакатон, найти уйму полезных контактов, получить приз и попасть в основной трек конкурса. Ближайший хакатон пройдет уже в эти выходные, 14−15 сентября.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Что такое хакатон Social Weekend? Объясняет руководитель конкурса Александр Скрабовский.

— Участники подают заявки двух типов: «иду с идеей такой-то» и «иду присоединиться к проекту, умею вот что». Хакатон начинается с презентации идей. Затем авторы собирают вокруг себя команду. Далее начинается обучение маркетингу, проектному менеджменту, продажам, навыкам презентации. Затем команды уходят работать на всю ночь, консультируются по skype с экспертами из других стран, с которыми мы договариваемся заранее, а утром представляют идеи менторам. В их числе ведущие предприниматели Минска, журналисты, топ-менеджеры белорусского IT-бизнеса и другие эксперты. Они дают проектам обратную связь и выбирают лучших для финала. В финале в жюри будут присутствовать меценаты, инвесторы и представители бизнеса, готовые деньгами поддержать полезные для общества идеи.

На хакатоне ждут специалистов самых разных направлений: копирайтеров, дизайнеров, программистов, менеджеров, экономистов, журналистов, учителей, переводчиков, студентов — и это далеко не весь список.

— В этом сезоне мы сделали специальную зону под названием «Бредотон», где будет полностью отсутствовать критика. Только представьте — вы озвучиваете идею проекта, а остальные пытаются помочь, а не судят задумку, — рассказывают организаторы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За все время существования хакатона в нем поучаствовали более 3500 человек. Было создано более 700 проектов, из которых впоследствии многие получили поддержку меценатов и белорусских компаний.

Например, с хакатона начинал свой путь проект Deepdee . Его создатель Вячеслав Лихачевский придумал разработать приложение и технику, которая позволит людям с помощью мобильной камеры диагностировать различные стадии сахарного диабета. Сегодня проект отмечен престижной премией Emerging Europe Award в категории Social Impact Startup of the Year и находится в стадии активной разработки. Команду пригласили сотрудничать с лучшими клиниками Нидерландов.

Еще одна история успеха, которая начиналась на хакатоне, — создание «Улицы стритфуда» в Молодечно , где команда переделала рыночную площадь в атмосферную пешеходную улицу .

Подать заявку и присоединиться к хакатону можно до 13 сентября. Его призовой фонд — более 10 тысяч белорусских рублей.

Участие в хакатоне бесплатное. Регистрация происходит через кнопку на главной странице сайта sociaweekend.by . На финал хакатона организаторы приглашают всех желающих, однако зал IMAGURU вмещает порядка трехсот человек.

Когда: 14−15 сентября, с 9.00 до полуночи

Где: Минск, улица Фабрициуса, 4. Стартап-клуб IMAGURU

Напомним, хакатон проходит за две недели до старта на основный конкурс Social Weekend, где меценаты и белорусские компании поддерживают полезные для общества идеи. Конкурс существует больше шести лет. Призовой фонд в 14-м сезоне уже достиг более 78 тысяч белорусских рублей и продолжает расти. Участвовать может любой человек со всего мира или организация. Организует конкурс — Местный социальный фонд «Добра».