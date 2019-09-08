В Столинском районе задержаны браконьеры







Около 17:30 часов старший инспектор Столинской межрайонной инспекции Охраны животного и растительного мира осуществлял контроль за соблюдением законодательства в области рыболовства и использования водных и рыбных ресурсов на реке Припять, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Двигаясь на автомобиле по лесной дороге к реке, его внимание привлекла гужевая повозка, в которой находились четверо мужчин. Заметив инспектора, повозка скрылась в лес. Заподозрив неладное, сотрудник инспекции решил дождаться возвращения «беглецов».

Через час эта же повозка выехала из леса, только в этот раз на ней находились двое мужчин в мокрой одежде, а также в повозке лежали еще несколько мокрых вещей.

При виде инспектора возчик и его пассажир начали нервничать, на вопросы отвечали невнятно. Как они пояснили, что с компанией друзей отдыхали в лесу на берегу реки, употребляли спиртное. На вопрос почему мокрая одежда — толком пояснить никто не смог. Сотрудник сообщил в милицию.

Прибывшие правоохранители в нескольких метрах от повозки, в лесу, обнаружили два мешка. В одном была рыба, в другом – рыболовные сети.

Как стало известно, жители деревни Большие Орлы (1969 г.р. и 1961 г.р.) находясь на берегу реки Припять, без надлежащего разрешения, используя запрещенное орудие лова, добыли 76 особей рыбы. Причиненный окружающей среде ущерб оценивается в сумму более 4 300 рублей.

Столинским ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК Республики Беларусь (Незаконная добыча рыбы или других водных животных), злоумышленники задержаны.

Вероника ГЕЙДЕН