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В Столинском районе задержаны браконьеры

09.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

В Столинском районе задержаны браконьеры
В Столинском районе задержаны браконьеры
В Столинском районе задержаны браконьеры
Около 17:30 часов старший инспектор Столинской межрайонной инспекции Охраны животного и растительного мира осуществлял контроль за соблюдением законодательства в области рыболовства и использования водных и рыбных ресурсов на реке Припять, сообщает УВД Брестского облисполкома.

 Двигаясь на автомобиле по лесной дороге к реке, его внимание привлекла гужевая повозка, в которой находились четверо мужчин. Заметив инспектора, повозка скрылась в лес. Заподозрив неладное, сотрудник инспекции решил дождаться возвращения «беглецов».

Через час эта же повозка выехала из леса, только в этот раз на ней находились двое мужчин в мокрой одежде, а также в повозке лежали еще несколько мокрых вещей.

При виде инспектора возчик и его пассажир начали нервничать, на вопросы отвечали невнятно. Как они пояснили, что с компанией друзей отдыхали в лесу на берегу реки, употребляли спиртное. На вопрос почему мокрая одежда — толком пояснить никто не смог. Сотрудник сообщил в милицию.

Прибывшие правоохранители в нескольких метрах от повозки, в лесу, обнаружили два мешка. В одном была рыба, в другом – рыболовные сети.  

Как стало известно, жители деревни Большие Орлы (1969 г.р. и 1961 г.р.) находясь на берегу реки Припять, без надлежащего разрешения, используя запрещенное орудие лова, добыли 76 особей рыбы. Причиненный окружающей среде ущерб оценивается в сумму более 4 300 рублей.

Столинским ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК Республики Беларусь (Незаконная добыча рыбы или других водных животных), злоумышленники задержаны.

Вероника ГЕЙДЕН

 

 
 
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  Около 17:30 часов старший инспектор Столинской межрайонной инспекции Охраны животного и растительного мира осуществлял контроль за соблюдением законодательства...
 
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