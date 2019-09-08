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Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси

09.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси

Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения распространяются на большую часть территории Гомельской области (кроме Рогачевского, Жлобинского и Октябрьского районов) и на три района Могилевской (Краснопольский, Костюковичский и Хотимский). На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе. Карта оперативно обновляется.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Для ликвидации лесных пожаров в системе Минлесхоза задействованы 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-

БЕЛТА

 
 
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Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Ограничения...
 
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