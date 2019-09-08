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По каким маршрутам в Минске могут пойти новые троллейбусы с автономным ходом

09.09.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проспект Независимости вернут троллейбусы, может прийти этот вид транспорта и в Каменную Горку. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Мингорисполком решил закупить до конца 2019 года по 70 автобусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом (до 15 километров). Тендер на поставку выиграл «МАЗ». В следующем году планируют приобрести еще 150 таких машин.

Где автономные троллейбусы можно использовать с наибольшей эффективностью и какие маршруты прорабатываются, рассказали специалисты предприятия «Столичный транспорт и связь».

Планируют вернуть троллейбусный маршрут № 1, вместо которого сейчас работает 921-й автобусный «ДС «Зеленый Луг — 6» — станция метро «Московская» через станцию метро «Восток». В свое время вместо троллейбусного № 28 по просьбам пассажиров организовали автобусный маршрут № 133, продлив его до диспетчерской станции «Карбышева». После получения новых троллейбусов с автономным ходом, восстановится движение по маршруту № 28 «ДС «Карбышева» — Веснянка», только на некоторых участках не будет контактной сети.

Бесконтактные троллейбусы необходимо использовать рационально и эффективно, например за счет уменьшения пробега сократить выпуск подвижного состава на линию и время в пути. Есть варианты суммирования маршрутов, за счет чего тоже повышается эффективность использования этого вида транспорта.

Автобусы маршрута № 117С «ДС «Чижовка» — ДС «Дражня» в час пик ходят через станцию метро «Автозаводская», ТЭЦ-3. Его почти полностью дублирует троллейбусный № 26, поясняют специалисты «Столичного транспорта и связи». Допустим, автобусный закрывают, с помощью бесконтактных троллейбусов комбинируют маршруты № 117С и 26 и получают один троллейбусный, на котором транспорт ходит чаще и более равномерно, чем на прежних двух. Наконец, есть троллейбусные маршруты, где регулярно случаются сбои графика в результате ДТП, обрыва контактной сети. На выручку могут прийти троллейбусы с автономным ходом.

Но сначала новая техника, скорее всего, поедет по обычным троллейбусным маршрутам, чтобы пройти обкатку, и лишь потом придет туда, где есть проблемы с контактной сетью. Возможно, очень скоро дойдет очередь и до Каменной Горки, и до новых микрорайонов в Лошице. В Каменной Горке с 2012 года планировали построить троллейбусную линию. Не сложилось. Троллейбусы с автономным ходом до 15 км могли бы стать хорошей заменой контактной сети в этом жилом районе: до диспетчерской станции «Кунцевщина» контактная сеть имеется. Напомним: заряда аккумуляторов в этих машинах хватает на 15 километров, батарея заряжается по ходу движения троллейбуса, так что дополнительных подстанций не требуется.

Транспортиники объясняют, что троллейбусы с автономным ходом позволяют объезжать заторы и пробки на дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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Транспортники планируют вернуть троллейбусный маршрут № 1, который часть пути идет по проспекту Независимости.
 
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