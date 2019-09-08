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Проект технической помощи Беларуси в области демографии подписали Россия и ЮНФПА

09.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел России и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по проекту «Укрепление потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для целей устойчивого развития страны» подписан на полях второй регулярной сессии исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС. Участие в церемонии подписания принял постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Проект технической помощи Беларуси в области демографии подписали Россия и ЮНФПА

«Проект направлен на укрепление всего цикла выработки и реализации национальной политики в области народонаселения и развития, а также на усовершенствование демографического образования и предоставление экспертной поддержки для анализа действующих и разработки новых стратегических документов, политик и программ в области народонаселения и развития на период после 2020 года», — пояснили в МИД.

Беларусь уже имеет положительный опыт сотрудничества с Россией в области народонаселения. Совместно были реализованы проект «Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь» (2015-2017 годы) и подпрограмма»Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.

Валентин Рыбаков, выступая на церемонии, выразил уверенность, что, основываясь на достижениях от реализации предыдущих проектов и плодотворного сотрудничества по демографическим вопросам в целом, этот проект при поддержке ЮНФПА будет способствовать дальнейшему углублению партнерских связей между национальными заинтересованными сторонами и экспертами Беларуси и России в области демографической статистики, народонаселения и развития.

Источник: БелТА

 
 
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Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел России и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по проекту «Укрепление потенциала...
 
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