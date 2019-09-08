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Минчан просят ответить на вопросы о качестве услуг ЖКХ
09.09.2019 14:54 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Опрос жителей Минска проводит Комитет госконтроля Беларуси.
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Опрос будет длиться с сегодняшнего дня (9 сентября) до 31 октября.
Потребителям нужно ответить на 11 вопросов, которые затрагивают качество капитального и текущего ремонта, санитарного состояния домов и дворов, работу лифтов, соблюдение нормативов по температуре воздуха в квартире и наличии горячей воды. Предлагается ответить, как долго выполняются заявки на жилищно-коммунальные услуги.
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Опрос жителей Минска проводит Комитет госконтроля Беларуси.
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