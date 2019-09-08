ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан просят ответить на вопросы о качестве услуг ЖКХ

09.09.2019 14:54 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Опрос жителей Минска проводит Комитет госконтроля Беларуси.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Опрос будет длиться с сегодняшнего дня (9 сентября) до 31 октября.

Потребителям нужно ответить на 11 вопросов, которые затрагивают качество капитального и текущего ремонта, санитарного состояния домов и дворов, работу лифтов, соблюдение нормативов по температуре воздуха в квартире и наличии горячей воды. Предлагается ответить, как долго выполняются заявки на жилищно-коммунальные услуги.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опрос жителей Минска проводит Комитет госконтроля Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
09.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика