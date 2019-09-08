Минчан просят ответить на вопросы о качестве услуг ЖКХ

Опрос жителей Минска проводит Комитет госконтроля Беларуси.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Опрос будет длиться с сегодняшнего дня (9 сентября) до 31 октября.

Потребителям нужно ответить на 11 вопросов, которые затрагивают качество капитального и текущего ремонта, санитарного состояния домов и дворов, работу лифтов, соблюдение нормативов по температуре воздуха в квартире и наличии горячей воды. Предлагается ответить, как долго выполняются заявки на жилищно-коммунальные услуги.