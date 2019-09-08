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В двух поликлиниках Минска проходит эксперимент: медики предлагают альтернативу вызову врача на дом

09.09.2019 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник минчанка Марина (по просьбе читательницы имя изменено) позвонила в 12-ю городскую детскую поликлинику. Хотела вызвать врача для 11-летнего сына. В ответ ей сообщили: в учреждении «проходит европейский эксперимент» и ребенка просят самого прийти в поликлинику.


Фото: Reuters

В воскресенье температура у сына Марины была 38,5. В понедельник состояние мальчика не улучшилось, и мама решила вызвать доктора на дом.

— Мы закреплены за 12-й городской детской поликлиникой, — вводит в курс дела собеседница. — Утром я им позвонила, объяснила ситуацию. Мне ответили, что в учреждении проходит европейский эксперимент и детям старше 3 лет теперь нужно самим ходить к доктору.

Марину эта ситуация возмутила.

— Я спросила, насколько это законно. — рассказывает она. — Тогда специалист пошла с кем-то советоваться, а потом ответила, что врач к нам все-таки приедет. Сейчас мы ждем доктора.

В 12-й городской детской поликлинике поясняют: с 9 сентября их учреждение участвует в пилотном проекте «Заботливая поликлиника для детей». Его основная идея — улучшить качество и доступность первичной медицинской помощи.

— Проект сегодня только запустили, и, возможно, у мамы с регистратором возникло недопонимание. Приносим маме свои извинения, — говорит Алексей Езерский, главврач поликлиники, и поясняет: — Суть проекта в том, чтобы увеличить время приема врача-педиатра. Раньше специалист принимал пациентов три часа и шел на визиты, теперь это время увеличено до пяти часов. Это, во-первых, позволит доктору принять больше пациентов. Во-вторых, когда человек пришел на прием, при необходимости у него есть возможность сразу же получить консультацию у узких специалистов, сдать анализы, сделать рентген, УЗИ. Все это улучшает и диагностику, и консультативные моменты.

При этом, поясняет собеседник, визиты никто не отменяет. Педиатры теперь будут посещать детей до 3 лет и детей-инвалидов. К остальным на дом будут приезжать выездные бригады. Их в поликлинике две.

— Наша задача — убедить людей приходить в поликлинику, — говорит собеседник. — Не ждать доктора, который бегает по визитам, а прийти и без очереди получить помощь.

— Что значит без очереди?

— Прием маленькому пациенту назначат на определенное время, и ждать у кабинета им с родителями не придется, — говорит Алексей Езерский. — Конечно, небольшие накладки могут возникать, но в основном все будет регламентировано.

— В каких случаях к ребенку старше 3 лет все-таки приедет врач?

— Когда родители звонят регистратору, специалист уточняет симптомы. В тяжелых случаях, например с высокой температурой, врачи приедут сами, — поясняет собеседник. — Хочется, чтобы люди ответственно подходили к вызову педиатра на дом, а ситуации, когда подросток пропустил школу и вызывает доктора выписать ему справку, были исключены.

Параллельно проект «Заботливая поликлиника для детей» запустили и в 6-й городской детской клинической поликлинике. Как альтернатива вызову врача здесь организовали работу кабинета неотложной помощи. Это, сказано на сайте учреждения, уменьшит время ожидания врача-педиатра на дому.

— Поможет качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшему ребенку, а также сделать лабораторную диагностику в день обращения, — написано на сайте поликлиники.

Кроме того, для приема пациентов с острыми заболеваниями в поликлинике увеличили время работы врачей-педиатров.

 
 
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В понедельник минчанка Марина хотела вызвать врача для 11-летнего сына. В ответ ей сообщили: в учреждении «проходит европейский эксперимент» и ребенка просят...
 
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