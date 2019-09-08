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Потратил 150 долларов. Парень из Светлогорска съездил с другом в Одессу на велосипедах

09.09.2019 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлогорцы Эдуард и Владимир съездили в Одессу на велосипедах — и рассказали ranak.me о необычном путешествии.


Фото из Инстаграм Эдуарда

Из дома парни выехали 14 августа. До места назначения добирались пять с половиной дней — расстояние до Одессы около 850 км — затем четыре дня радовались одесскому солнцу и морю, и еще четыре дня крутили педали обратно. Ехали со средней скоростью 20−22 км/ч.

Туда и обратно путешественники добирались разными маршрутами: сначала из Светлогорска на дизеле доехали до Мозыря, а там через Александровку — по проселочным дорогам. Назад ехали по трассе Е-95, через Киев и Чернигов до Гомеля, потом дизелем до Жлобина и затем до Светлогорска.

— Люди удивлялись, когда узнавали, что так далеко едем на велосипедах. Сразу спрашивали: где спим, что едим? У нас с собой были палатки, каша, тушенка. Готовили на газовой горелке. Потом посчитали, что и в кафешках можно питаться. Ночевать иногда просились на частные подворья, украинцы не отказывали. Был случай, спали в тягаче, который стоял на участке без дела. Попросили хозяина, тот разрешил.


Фото из Инстаграм Эдуарда

В Одессе светлогорские путешественники разбили палатки на городском пляже.

— Нашли хорошее место, где бил ключ, поэтому под рукой всегда была чистая вода. Спросили местных полицейских, можно ли разбить лагерь, нам разрешили, при условии, что не будем мусорить и жечь костры. Неподалеку так же, как мы, в палатках расположился цыганский табор.


Четыре дня на море пролетели быстро. Погода была отличная, а вода чистая. На все путешествие, говорит Эдуард, он потратил ровно 150 долларов.

 
Теги: Гомель
 
 
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