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Запрещено посещать леса в трех районах Могилевской области
09.09.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области на 9 сентября запрещено посещать леса в трех районах — Костюковичском, Краснопольском, Хотимском. Такие данные дает
Запрет длится вот уже 3 дня и связан с солнечной сухой погодой. Вводят его решением местных органов власти о ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям,
Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф. В лесах не только запрещено находится, но также запрещен въезд транспортных средств, за исключением специализированных.
С конца июля запрещено также посещать леса на территории практически всей Гомельской области, кроме трех районов: Октябрьского, Жлобинского, Рогачевского.
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На 9 сентября запрет введен в Костюковичском, Краснопольском и Хотимском районах.
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