Запрещено посещать леса в трех районах Могилевской области

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области на 9 сентября запрещено посещать леса в трех районах — Костюковичском, Краснопольском, Хотимском. Такие данные дает Минлесхоз .



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Запрет длится вот уже 3 дня и связан с солнечной сухой погодой. Вводят его решением местных органов власти о ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям, пояснили в МЧС.

Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф. В лесах не только запрещено находится, но также запрещен въезд транспортных средств, за исключением специализированных.

С конца июля запрещено также посещать леса на территории практически всей Гомельской области, кроме трех районов: Октябрьского, Жлобинского, Рогачевского.