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Парень из Минской области осужден на 18 лет за убийство пенсионера
09.09.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 сентября Минский областной суд вынес приговор 21-летнему жителю Дзержинского района,
10 февраля в деревне Глуховщина (Дзержинский район, Минская область) в доме на полу
Подозреваемым оказался 21-летний житель Дзержинского района. В тот день он был обязан отбывать наказание за имущественное преступление в исправительном учреждении открытого типа — но нарушил закон и не явился. Вместо этого уехал в деревню, где зашел в дом на окраине к потерпевшему. Там во время их совместного застолья случился конфликт и убийство. Задержали молодого человека в Дзержинске, он признал вину.
Фигуранта судили за убийство с особой жестокостью, кражу у еще одного сельчанина (куртки, рюкзака и 30 рублей) и уклонение от отбывания наказания (когда не явился в исправительное учреждение по приговору за кражу и грабежи).
С учетом ранее назначенного наказания парня приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он же обязан выплатить компенсацию морального вреда родственнику убитого — 20 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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Хотя в тот день он не должен был находится на свободе, а отбывать наказание за кражу и грабежи.
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