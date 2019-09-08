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Парень из Минской области осужден на 18 лет за убийство пенсионера

09.09.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 сентября Минский областной суд вынес приговор 21-летнему жителю Дзержинского района, сообщает пресс-служба суда. Его признали виновным в жестоком убийстве пенсионера зимой 2019-го. В день преступления молодой человек не должен был находиться на свободе.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

10 февраля в деревне Глуховщина (Дзержинский район, Минская область) в доме на полу нашли тело 66-летнего хозяина. Он был убит. Со слов соседей, пенсионер был неконфликтный, жил один. Экспертиза показала, что старик скончался от множества колото-резаных ран за день до этого.

Подозреваемым оказался 21-летний житель Дзержинского района. В тот день он был обязан отбывать наказание за имущественное преступление в исправительном учреждении открытого типа — но нарушил закон и не явился. Вместо этого уехал в деревню, где зашел в дом на окраине к потерпевшему. Там во время их совместного застолья случился конфликт и убийство. Задержали молодого человека в Дзержинске, он признал вину.

Фигуранта судили за убийство с особой жестокостью, кражу у еще одного сельчанина (куртки, рюкзака и 30 рублей) и уклонение от отбывания наказания (когда не явился в исправительное учреждение по приговору за кражу и грабежи).

С учетом ранее назначенного наказания парня приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он же обязан выплатить компенсацию морального вреда родственнику убитого — 20 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 68
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Хотя в тот день он не должен был находится на свободе, а отбывать наказание за кражу и грабежи.
 
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