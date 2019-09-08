В Могилевской области будут развивать «Зеленую экономику садов» - ради деревень

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области заработал проект «Зеленая экономика садов для будущего деревни». Он охватывает четыре юго-восточных района: Кранопольский, Чериковский, Быховский и Славгородский. Так в регионах ищут энтузиастов, которых интересуют питомники и сады. Предполагается, что поддержку получат сто семейных бизнес-планов, сообщает ТРК «Могилев».

Многодетная семья Мешковых из агрогородка Горы Краснопольского района уже прошла один проект. В прошлом году Ольга и Алексей учились выращивать овощи. Перенимали опыт, ставили теплицу. Признаются, что боялись, но упорно работали. И в этом году продолжили семейное дело.

Теплица имеет уже осенний вид. В ней еще дозревают перцы, и дети Мешковых помогают их собирать. Но в деревне работы не боятся. Тем более, когда чувствуют, что она положительно влияет на семейный бюджет. Ведь и цель проекта была: поддержать сельчан, дать им возможность заработать.

Овощная теплица Мешковых — доказательство для всех сельчан, что и на земле можно заработать. Поэтому Горы присоединяются к новому проекту по зеленой экономике сада.

На новом проекте готовы работать люди, и место уже для десятка рассадных теплиц нашлось. Речь идет о софинансировании: собственные средства и поддержка проекта объединяются в общее дело. Цель проекта — содействие устойчивому социально-экономическому развитию района. Но это не только большие сады и крупные питомники, а и поддержка личных подсобных хозяйств. Таких, как у семьи Мешковых.

Проект финансируется европейским союзом при поддержке ПРОООН и белорусского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Исполнителем выступает местный фонд развития «Старт-Восток» из Краснополья. Участие в проекте предполагает и учебу.