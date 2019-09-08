«В 46 лет учился ездить в транспорте». Красный Крест опубликовал признания людей с расстройством психики

Источник материала: Tut.by

Красный Крест впервые в Беларуси выпустил сборник признаний людей с серьезными формами расстройства психики. Истории разные: одни не смогли пережить смерть близких, другие — расставание с мужем или стресс на работе. В «Открытом доме» они перестали бояться людей, завели знакомства, нашли силы вернуться к работе или научились пользоваться общественным транспортом.



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— В какой-то момент мне показалось, что я абсолютно здорова, и перестала принимать таблетки. За этим последовало обострение. Я стала вести себя агрессивно, мне перестали доставлять удовольствия мои увлечения, которыми я занималась. Меня госпитализировали в стационар, — вспоминает 21-летняя Вера.

Таких историй в сборнике «Зажечь погасшую звезду» собралось с десяток. В книге также представлены стихи и рисунки героев.

Как отмечают эксперты, клеймо «ненормальности» пока еще остается стандартной реакцией общества на людей с психическими заболеваниями. Но только от него никто не застрахован: психические расстройства возникают и у здоровых людей с прекрасной «генетикой». В Красном Кресте призывают общество избавиться от стереотипов и страхов перед «странными людьми».

Сейчас герои книги уверенно делят свою жизнь на «до» и «после». Хотя плохое вспоминают охотнее.

— У меня была тяжелая жизненная ситуация. Постоянные депрессии, бессонные ночи… Я очень боялась открыться, доверится человеку. Я попробовала ходить к психологу, психотерапевту, но была сыта по горло этими походами, — рассказывает 27-летняя Ольга. — Я очень боялась мнения окружающих людей и стала вести еще более изолированный образ жизни, очень «замкнулась в себе». Не могла избавиться от угнетающих мыслей из прошлого.

У каждого из героя была своя причина, из-за которой пришла болезнь. И каждый долгое время не отдавал себе отчет в том, что происходит и насколько это серьезно.

Вернуться к полноценной жизни героям книги помогли в «Открытом доме» в центре Минска. Через проект Белорусского Общества Красного Креста «Поддержка людей с психическими заболеваниями» прошло 140 человек. У всех — шизофреническое или биполярное расстройство психики. Из них больше 80 человек добились устойчивой ремиссии — им не нужно раз в год или раз в полгода ложиться в стационар. При этом 44 человека нашли себе работу или подработку, а пять человек создали семью.

«Открытый дом» Красного Креста работает по будним дням с 10 до 19 часов в Минске по улице Красной, 3. Посещать его можно бесплатно — центр открыт для всех, кто нуждается в психологической и социальной поддержке.

По словам специалистов, герои книги снова обрели простые, но такие важные радости — работу, семью и хобби. А главное — перестали считать себя душевными инвалидами.

— После многолетнего нахождения только в квартире и больнице, я снова свободно живу. Я путешествую по Минску и Беларуси. Навестил многих родственников, побывал на экскурсиях, поплавал на Минском море, — радуется 30-летний Анатолий.

— Сейчас я научился пользоваться общественным транспортом, стал общаться с людьми. Вместе с гостями и волонтерами мы ходили в магазины одежды и обуви. Мне предложили изменить имидж. И это действительно придало мне уверенности. У меня наладились отношения с дочерью, я могу теперь видеться и общаться с ней чаще", — откровенничает 46-летний Александр.

Некоторые герои смогли не только завести друзей, но и создать семьи.

— Если раньше я боялась каких-то отношений, то теперь я почувствовала какую-то надежду. И вот после одного года знакомства мой парень сделал мне предложение. Раньше я думала, что с моей болезнью мне нечего думать ни о каком замужестве, а теперь, зная мою ситуацию, он все-таки решил жениться на мне. И вот в мае мы расписались", — признается 36-летняя Ирина.

В «Открытом доме» никого не называют пациентами — только гостями. В нем нет врачей-психиатров, хотя сотрудников центра консультируют специалисты РНПЦ психического здоровья и Городского клинического психиатрического диспансера. В центре подчеркивают, что в положении ребят может оказаться каждый: сильный стресс, сложные жизненные обстоятельства или хроническое заболевание могут привести к психическому расстройству.

— Важно, чтобы было желание двигаться вперед и бороться со своим недугом", — обращают внимание в Красном Кресте.