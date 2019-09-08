«Не жалею, что работал в органах». Милиционер, которого судят в Гомеле, выступил с последним словом

Источник материала: Tut.by

Гомельский милиционер, которого судят за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов выступил в суде с последним словом.



Фото: Елена Бычкова

Уголовные дела в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД Богдана Мастича были возбуждены в декабре 2018 года и феврале 2019-го, к этому времени сотрудник уволился из органов.

Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения: милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.

Обвинение считает, что вина бывшего милиционера по всем инкриминируемым статьям доказана в полном объеме, и просит приговорить его к четырем с половиной годам лишения свободы.

Сам бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.

Богдан Мастич в своем последнем слове призывал суд во всем разобраться и не верить «предположениям следствия». Он отметил, что ни один эпизод, вменяемый ему, не доказан.

— Нельзя ставить предположения, внутренние домыслы под признаки состава преступления. Все обвинение построено на «возможно», «скорее всего», «вероятно», «от кого-то слышал», — говорил экс-милиционер.

В качестве примера Мастич привел эпизод с обвинением в хулиганстве.

— Гособвинитель заявляет, что отягчающее вину обстоятельство — состояние алкогольного опьянения. Интересно, а каким способом следствию известно, в каком состоянии я был? Ведь только акт освидетельствования может это подтвердить. Без него говорить о состоянии алкогольного опьянения нельзя, — приводит свои аргументы обвиняемый.

С февраля он находится в СИЗО, за это время направил около 40 жалоб в различные инстанции.

В своем последнем слове Мастич цитировал президента. Напомнил суду, что на недавнем совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал методы, которые применяют правоохранительные органы, заявил , что они зачастую халатно относятся к своим обязанностям, злоупотребляют служебными полномочиями, фальсифицируют доказательства.

— Я не скрывался не убегал, потому что думал, что будет все в рамках законодательства (…) Завтра мне исполняется 27 лет, и я ни разу не жалею что работал в органах.

Приговор Богдану Мастичу суд озвучит завтра, в его день рождения.