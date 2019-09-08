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«Не жалею, что работал в органах». Милиционер, которого судят в Гомеле, выступил с последним словом
09.09.2019 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельский милиционер, которого
Уголовные дела в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД Богдана Мастича
Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения: милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.
Обвинение считает, что вина бывшего милиционера по всем инкриминируемым статьям доказана в полном объеме, и просит приговорить его к четырем с половиной годам лишения свободы.
Сам бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.
Богдан Мастич в своем последнем слове призывал суд во всем разобраться и не верить «предположениям следствия». Он отметил, что ни один эпизод, вменяемый ему, не доказан.
— Нельзя ставить предположения, внутренние домыслы под признаки состава преступления. Все обвинение построено на «возможно», «скорее всего», «вероятно», «от кого-то слышал», — говорил экс-милиционер.
В качестве примера Мастич привел эпизод с обвинением в хулиганстве.
— Гособвинитель заявляет, что отягчающее вину обстоятельство — состояние алкогольного опьянения. Интересно, а каким способом следствию известно, в каком состоянии я был? Ведь только акт освидетельствования может это подтвердить. Без него говорить о состоянии алкогольного опьянения нельзя, — приводит свои аргументы обвиняемый.
С февраля он находится в СИЗО, за это время направил около 40 жалоб в различные инстанции.
В своем последнем слове Мастич цитировал президента. Напомнил суду, что на недавнем совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал методы, которые применяют правоохранительные органы,
— Я не скрывался не убегал, потому что думал, что будет все в рамках законодательства (…) Завтра мне исполняется 27 лет, и я ни разу не жалею что работал в органах.
Приговор Богдану Мастичу суд озвучит завтра, в его день рождения.
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В своем последнем слове милиционер отметил, что ни один эпизод, вменяемый ему обвинением, не доказан, и призывал суд во всем разобраться и не верить предположениям.
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