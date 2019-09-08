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В Браславском районе семья купила участок под дом - и во время стройки нашла человеческие останки

09.09.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Миколаюнцы Браславского района на частном участке нашли человеческие останки. Поисковики установили, что на этом месте раньше было кладбище, пишет «Браслаўская звязда».


Фото: «Браслаўская звязда»

Как рассказали TUT.BY в Межанском сельсовете, человеческие кости нашли во время земельных работ:

— Люди купили участок под строительство дома, начали земельные работы и натолкнулись на эти останки. Вызвали специалистов, которые отправили их на экспертизу.

Местные жители предположили, что в деревне могло находиться неучтенное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны.

На место находки приехали военные. Они пришли к выводу, что захоронение было сделано еще до войны. В этом месте, по их заключению, находилось старинное гражданское кладбище.


Фото: «Браслаўская звязда»
 
 
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В деревне Миколаюнцы Браславского района на частном участке нашли человеческие останки.
 
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