В Браславском районе семья купила участок под дом - и во время стройки нашла человеческие останки

Источник материала: Tut.by

В деревне Миколаюнцы Браславского района на частном участке нашли человеческие останки. Поисковики установили, что на этом месте раньше было кладбище, пишет «Браслаўская звязда».



Фото: «Браслаўская звязда»

Как рассказали TUT.BY в Межанском сельсовете, человеческие кости нашли во время земельных работ:

— Люди купили участок под строительство дома, начали земельные работы и натолкнулись на эти останки. Вызвали специалистов, которые отправили их на экспертизу.

Местные жители предположили, что в деревне могло находиться неучтенное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны.

На место находки приехали военные. Они пришли к выводу, что захоронение было сделано еще до войны. В этом месте, по их заключению, находилось старинное гражданское кладбище.



Фото: «Браслаўская звязда»