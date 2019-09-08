Браконьер из Солигорска сетями выловил в Житковичском районе 280 кг рыбы. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе с поличным поймали крупного браконьера. У мужчины при себе было 280 кг рыбы, сообщили в УВД.





Утром 6 сентября сотрудники сторожевой охраны «Опытный рыбхоз Белое» задержали 30-летнего жителя Солигорска. При себе у мужчины были обнаружены мешки с рыбой.

Оказалось, что мужчина приехал к пруду вечером 5 сентября и расставил по водоему 4 рыболовных сети, каждая протяженностью около 50 метров. В течении ночи ему удалось собрать немалый улов — 270 кг карпа и более 8 кг толстолобика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу.