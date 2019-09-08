В Беларуси сильно вырос показатель естественной убыли. Количество рожденных детей упало ниже 100 тысяч

Источник материала: Tut.by

По данным Демографического ежегодника Республики Беларусь , в 2018 году впервые за последние несколько лет показатель по количеству рожденных детей опустился ниже 100 тысяч человек.

Последний раз этот показатель опускался ниже ста тысяч в 2006 году (меньше ста тысяч детей в год рождалось в стране с 1996-го по 2006-й). Для сравнения: в 2015-м в стране родилось 119 тысяч детей (12,5 на сто тысяч населения). Большой спад произошел в 2017 — 102,6 тыс. рожденных детей после 117,8 тысяч в 2016-м. В 2018 родилось уже 94 тысячи (9,9 на сто тысяч населения).

При этом количество умерших в последние годы сильно не менялось. В 2013 — 125,3 тысяч (13,2 на сто тысяч населения). В 2015-м — 120 тысяч (12,6 на сто тысяч населения), в 2018-м — 120 тысяч (12, 7 на сто тысяч). Естественная убыль в 2015-м была минус 1, в 2018-м — минус 26.

Хорошая новость в том, что в стране растет ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Пять лет назад этот показатель для белорусов был 72,6 года, в 2018 — 74,5. При этом для женщин и мужчин этот показатель по-прежнему отличается примерно на 10 лет. 69,2 года — для мужчин и 79,4 года — для женщин в 2018 году, пять лет назад показатель был 67,3 и 77,9 соответственно.

С 2012 года в стране выросла смертность от болезней кровообращения с 703 до 718 человек на сто тысяч человек населения. Причем показатель вырос именно среди женщин, среди мужчин упал. Больше смертей становится и от злокачественных новообразований — рост с 185,6 до 196 за 6 лет, количество умерших от рака увеличивается как среди женщин, так и среди мужчин. Увеличилось количество смертей от от сахарного диабета — было 2,1 в 2012 году, стало 2,8 в 2018 году.

При этом немного снизилось количество самоубийств с 20,6 до 19 на сто тысяч человек, и значительно — отравлений алкоголем. в 2012 их было 20,3 на сто тысяч человек, в 2018-м — уже 15,6.