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В Сморгони выкопали картофелину весом в целый килограмм

09.09.2019 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Сморгони Карина Шимановская вырастила на своем участке картофелину-великана. Женщины поделилась секретом: при посадке картофеля она следит за приметой: если при посадке земля рыхлая, то урожай будет хороший, если почва к лопате прилипает, хорошего урожая не жди, сообщает «Наша Ніва».


Фото: nn.by

Еще одна жительница районного города рассказывает, что в этом году урожай картофеля очень хороший. Да и картофелины вырастают огромными.

— Хотела отварить в мундирах — так беда. Картофелины в руку не помещаются. Да и с хранением проблема: подгнивает понемногу", — рассказывает жительница Сморгони Евгения Платонова.

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Жительница Сморгони Карина Шимановская вырастила на своем участке картофелину-великана. Женщины поделилась секретом: при посадке картофеля она следит за...
 
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