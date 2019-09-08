«Почему признаете вину, если ничего не помните?» По «делу медиков» допросили известного бизнесмена

Источник материала: Tut.by

Председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин не помнит, когда и какие взятки передавал, не понимает, как следствие, насчитало 17 тысяч долларов, ведь «сложение одного неизвестного с другим неизвестным не дает точной суммы». Тем не менее, вину Томчин полностью признает, находясь в СИЗО КГБ, он написал явку с повинной.



Леонид Томчин — второй слева. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минском городском суде продолжают слушать уголовное дело , где фигурирует 20 обвиняемых. Сегодня суд перешел к допросу председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леониду Томчину. По версии следствия, он передал 17 тысяч долларов директору Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация» Вячеславу Гнитию, который деньги хранил на чердаке . 15 тысяч долларов в качестве взятки Томчин передал через

исполнительного директора холдинга Романа Альтшулера (тоже обвиняемого — Прим. TUT. BY), еще 2 тысячи при личной встрече в кафе.

— Высокий суд, показания даю добровольно, у меня нет повода кого-либо оговаривать, — зачитывает с бумаги свои показания Леонид Томчин. — Вину признаю полностью и чистосердечно раскаиваюсь.

Правда, по мнению Томчина, все эпизоды «необоснованно объединены», и он не признает «преступный сговор, направленный на дачу взятки в крупном размере». По словам бизнесмена, в 2007 году доля реализации медпрепаратов его компании в Брестской области составляла всего лишь 1,34%.

— Ко мне обратился Альтшулер с просьбой выделить деньги, чтобы он мог отблагодарить Гнития. Я в целях поддержания отношений передал некую сумму, не исключаю: от одной тысячи долларов до двух. Сумму определял, исходя из тех денег, что были. Обычно спрашивал у Альтшулера: «Хватит?» Он говорил, что хватит, — продолжает зачитывать свои показания Леонид Томчин.

По его словам, все взятки он передавал из личных денег. В те времена не было такого понятия как «представительские расходы», потому деньги приходилось брать из собственного кармана.

— В качестве благодарности передал Альтшулеру не более 15 тысяч долларов. Слово «взятка» нами никогда не употреблялась, это была благодарность. О том, что это взятка, узнал от сотрудников КГБ, — отмечает Томчин и добавляет, что всегда это «были спонтанные решения», никто заранее передачу взятки не планировал.

Как рассказывает в суде обвиняемый бизнесмен Томчин, с Вячеславом Гнитием он познакомился в 2010—2011 годах. Единственную взятку ему передал 7 июля 2013 года в кафе «Жульен».



Вячеслав Гнийтий — крайний справа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На тот момент аптечная сеть холдинга была представлена во всех регионах страны, кроме Брестской области. Знал, что Гнитий не был сторонником открытия коммерческих аптек, хотел заручиться его поддержкой, — дает показания в суде Леонид Томчин.

В настоящее время в составе холдинга «Аптека групп» 260 аптек.

О встрече с Гнитием бизнесмен договорился в тот же день, 7 июля 2013 года. Они говорили в кафе о работе, обсуждали медицинский рынок. По словам Томчина, он не задавал Гнитию прямого вопроса об открытии его аптек, «опасаясь получить отрицательный вопрос».

— Я передал конверт Гнитию, поздравил с Днем медицинского работника. При этом я ничего не говорил, Гнитий конверт не открывал, деньги не пересчитал, — говорит Леонид Томчин.

Обвиняемый рассказывает в суде, что в Брестскую область планировались инвестиции в один миллион долларов, но грянул финансовый кризис, все новые проекты пришлось свернуть. Лишь в 2017—2018 годах в Брестской области компания Томчина смогла открыть 20 аптек.

Как отмечает владелец крупнейшей частной аптечной сети, находясь в СИЗО КГБ, он написал явку с повинной 21 августа 2018 года. Именно от него следователи узнали о передаче денег, но он так и не был освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере).

— Я раскаиваюсь и намерен приносить людям пользу честным трудом, примерным поведением, — говорит Леонид Томчин.

Когда прокуроры начали задавать вопросы обвиняемому, выяснилось: он не помнит, какие суммы передавал в качестве взяток, при каких обстоятельствах.

— Сам Гнитий не знает, какие суммы получал. Сложение одного неизвестного с другим неизвестным не дает точной суммы, — отмечает бизнесмен. — Я признаю вину, но не понимаю, как могла появиться сумма в 12 500 долларов. Передавал деньги в течение семи лет, суммы от тысячи до двух.

— Кто кроме вас знает, сколько денег вы давали? — спрашивает прокурор Вадим Лолуа.

— Точно, может, никто не знает, — отвечает Леонид Томчин.

— Почему тогда признаете вину, если ничего не помните?

— Я признаю период, а самих эпизодов не помню, — отвечает фигурант. — Мне действительно интересно, как образовалась сумма в 12 500 долларов. Не я эту сумму определил, ее определило следствие.

Он вспоминает, когда с Романом Альтшулером обсуждали как лучше отблагодарить Гнития, решили, что «дарить подарки — слишком личное», поэтому остановились на деньгах. Если в обвинении указано, что Томчин передал в кафе Гнитию «не более двух тысяч долларов», сегодня в суде он говорит другое.

— Насколько помню, эта была сумма в 300−500 долларов, но согласен с тем, что взятка была не более двух тысяч долларов, — говорит Леонид Томчин.

Он обращает внимание суда на то, что не мог в 2013 году быть в преступном сговоре с Альтшулером, потому что последний в то время уходил из компании на 10 месяцев. Также ему непонятно, как можно было заранее просчитать, что они планируют дать взятку в крупном размере? А если бы все закончилось одним эпизодом?

Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков» . Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. На первый день процесса его пришел поддержать брат, известный бизнесмен Александр Шакутин .

Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом. Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов .