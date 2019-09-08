|
В Мозыре после длительной реконструкции открыли долгожданный бассейн
09.09.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре открылся долгожданный бассейн. Его реконструкция началась в январе 2017 года и обошлась в почти семь миллионов рублей.
Как
Спортивный комплекс располагается на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2.
Со вторника, 10 сентября, бассейн будет открыт для массового посещения. Стоимость одного академического часа (45 мин) — 5,5 руб. Для детей, в малой чаше — 3,5 руб. Для пенсионеров в дневное время скидки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре открылся долгожданный бассейн. Его реконструкция началась в январе 2017 года и обошлась в почти семь миллионов рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)