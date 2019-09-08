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В Мозыре после длительной реконструкции открыли долгожданный бассейн

09.09.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре открылся долгожданный бассейн. Его реконструкция началась в январе 2017 года и обошлась в почти семь миллионов рублей.


Как сообщает газета «Жыцце Палесся», за эти деньги отремонтированы большая и малая чаши, фасад, кровля, заменены инженерные сети, оборудованы раздевалки и душевые, благоустроена территория возле объекта.

Спортивный комплекс располагается на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2.


Со вторника, 10 сентября, бассейн будет открыт для массового посещения. Стоимость одного академического часа (45 мин) — 5,5 руб. Для детей, в малой чаше — 3,5 руб. Для пенсионеров в дневное время скидки.

 
 
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В Мозыре открылся долгожданный бассейн. Его реконструкция началась в январе 2017 года и обошлась в почти семь миллионов рублей.
 
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