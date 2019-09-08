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Возле старого корпуса БрГУ сносят забор под Пушкинский скверик

09.09.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 9 сентября на углу улиц Мицкевича и Куйбышева сносили забор возле старого корпуса БрГУ имени Пушкина, пишет «Брестская газета».


На этом месте вскоре появится Пушкинский скверик. Об этом месяц назад договорились председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.


Планируется, что этот сквер станет местом встреч молодежи. Там же будет установлен 3-метровый бронзовый памятник Пушкину — предварительно, это произойдет 11 октября.

 
 
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На месте университетского дворика совсем скоро появится Пушкинский сквер.
 
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