Возле старого корпуса БрГУ сносят забор под Пушкинский скверик

Источник материала: Tut.by

Днем 9 сентября на углу улиц Мицкевича и Куйбышева сносили забор возле старого корпуса БрГУ имени Пушкина, пишет «Брестская газета».





На этом месте вскоре появится Пушкинский скверик. Об этом месяц назад договорились председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.





Планируется, что этот сквер станет местом встреч молодежи. Там же будет установлен 3-метровый бронзовый памятник Пушкину — предварительно, это произойдет 11 октября.