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Возле старого корпуса БрГУ сносят забор под Пушкинский скверик
09.09.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 9 сентября на углу улиц Мицкевича и Куйбышева сносили забор возле старого корпуса БрГУ имени Пушкина,
На этом месте вскоре появится Пушкинский скверик. Об этом месяц назад договорились председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Планируется, что этот сквер станет местом встреч молодежи. Там же будет установлен 3-метровый бронзовый памятник Пушкину — предварительно, это произойдет 11 октября.
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На месте университетского дворика совсем скоро появится Пушкинский сквер.
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