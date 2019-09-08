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10 сентября состоится прямая линия с заместителем начальника Департамента по гражданству и миграции

09.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вопросы, касающиеся гражданства, паспортной работы и выезда за границу, можно будет задать с 11.00 до 12.00 часов по телефону (8-017) 218-55-30.

https://www.mvd.gov.by/ru/news/5913

 
 
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Во вторник, 10 сентября, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Хрищеновичем...
 
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