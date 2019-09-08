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Административный процесс прекращен. Гродненских фанатов Коржа за шествие наказывать не будут

09.09.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организатора шествия поклонников Макса Коржа к административной ответственности привлекать не будут. Об этом сообщает телеграмм-канал «Гродненские сливы». В милиции данную информацию подтвердили.


Фото: hrodna.life

Напомним, шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, сначала Гродно признали несанкционированной акцией, ищут участников">признали несанкционированной акцией.

— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, — комментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, 25 августа около 20 поклонников Макса Коржа прошлись по улице Советской в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске состоялся концерт исполнителя, на который пришли около 35 тысяч зрителей.

 — За отсутсвием состава административного правонарушения административный процесс прекращен, — прокоментровала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал здесь в 2015 году.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Организатора шествия поклонников Макса Коржа к административной ответственности привлекать не будут.
 
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