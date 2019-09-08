|
Административный процесс прекращен. Гродненских фанатов Коржа за шествие наказывать не будут
09.09.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организатора шествия поклонников Макса Коржа к административной ответственности привлекать не будут. Об этом
Напомним, шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, сначала Гродно признали несанкционированной акцией, ищут участников">признали несанкционированной акцией.
— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, — комментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Напомним, 25 августа около 20 поклонников Макса Коржа
— За отсутсвием состава административного правонарушения административный процесс прекращен, — прокоментровала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал здесь в 2015 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организатора шествия поклонников Макса Коржа к административной ответственности привлекать не будут.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)