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Футбол не знает границ

09.09.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Два прошедших выходных дня на стадионе «Энергетик» филиала «Лукомльская ГРЭС» кипели нешуточные страсти. 7 и 8 сентября здесь проходили открытые районные соревнования по мини-футболу среди юношей. Турнир вполне можно назвать международным – участие в нём приняли юные спортсмены из четырёх государств.  Новолукомль, Чашники, Докшицы, Бешенковичи, Лиозно, Дубровно, Орша Витебской области, Крупки Минской области – такова география команд из Беларуси, Украину представляли две команды – из Миргорода и Ладыжина, Россию – из Пыталово, Латвию – из  Виляка.  

Футбол не знает границ

В матче за третье место играют юные футболисты Чашникской ДЮСШ (в красной форме) и ФК «Виляка».

Спортивным состязаниям предшествовала церемония открытия турнира. Участников соревнований приветствовал председатель райисполкома Л. В. Плешко, желал успешных выступлений на гостеприимной чашникской земле.

Футбол не знает границ

Николай Ходасевич вёл репортаж прямо с кромки футбольного поля.

Наилучшие пожелания собравшимся адресовал председатель Новолукомльского горисполкома В. В. Фадеев.
Города Пыталово и Виляка – побратимы Чашник, Ладыжин – побратим Новолукомля, и очень хорошо, что связи продолжаются и на уровне юных жителей. Признательность всем тем небезразличным людям, коллективам предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, благодаря помощи которых турнир состоялся.
Ну а далее в свои права вступил его величество футбол. 12 команд были разбиты на две группы, по четыре лучшие из каждой выходили в следующий раунд. Преодолели групповую стадию и футболисты Чашникской детско-юношеской спортивной школы, и «Лукомль-юни» из Новолукомля.
Жарко на футбольных полях было и во второй день. Каждый матч носил упорный характер, ребята старались на максимуме возможностей, чтобы пройти по сетке как можно дальше. Добавляло эмоций и страстей и то, что «прямой репортаж» с футбольных матчей прямо у кромки поля вёл известный спортивный журналист Николай Ходасевич.
В итоге футболисты из города энергетиков заняли пятое место, а вот чашникские ребята дошли до полуфинала, в итоге остановились в шаге от призового места — в матче за бронзу наши футболисты уступили ФК «Виляка». Победителем турнира стал ФК «Лиозно», в решающем поединке одолевший ФК «Авангард» из Миргорода.

Футбол не знает границ

Футбольный фристайл.

Спустя несколько минут после финального свистка команды-участницы построились для подведения итогов. В торжественной обстановке победителям и призёрам открытых районных соревнований по мини-футболу заведующий сектором спорта и туризма райисполкома А. Г. Савельев вручил медали и кубки. Ну а по большому счёту проигравших на турнире не было. И лучшим подтверждением тому дружное «Да!!!» участников соревнований в ответ на вопрос Николая Ходасевича о том, понравился ли турнир и хотят ли ребята встретиться на футбольном поле вновь.
Стоит отметить, что время пребывания гостей на чашникской земле не ограничивалось только игрой номер один. Показательные выступления ребят, демонстрировавших мастерство владения мячом, удивляли и восхищали. Как и показательные выступления военнослужащих разведывательного батальона 19-й отдельной механизированной бригады… Впрочем, по душе пришлась и солдатская каша, которой угощали не только представителей команд. А ещё праздник красок «Холли» на городской площади, молодёжная дискотека. В общем, скучать ребятам не пришлось.
— Очень довольны организацией турнира, всё продумано до мелочей. Люди приветливые, город красивый. Хочется сюда возвратиться вновь, — в один голос прокоментировали итоги турнира руководители команд из России, Украины, Латвии. — Спасибо белорусам за гостеприимство.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 
 
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Два прошедших выходных дня на стадионе «Энергетик» филиала «Лукомльская ГРЭС» кипели нешуточные страсти. 7 и 8 сентября здесь проходили открытые
 
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