Мать с тремя детьми из Пружан, которые пропали около месяца назад, нашли в России

Источник материала: Tut.by

45-летнюю жительницу Пружан и троих ее детей, о которых родные не знали ничего около месяца, нашли. Об этом TUT.BY сообщил отец старших детей Андрей Ахтель. В пресс-службе МВД Беларуси подтвердили эту информацию.

Мужчина сообщил, что семью правоохранители нашли на территории Российской Федерации.

Отцу предоставили фотографию всего семейства, на ней значится сегодняшняя дата — 9 сентября. В полиции, по словам мужчины, заявили, что не видят оснований, чтобы забирать детей.



Фото TUT.BY предоставил Андрей Ахтель

«Сегодня сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из России установлено местонахождение пропавшей женщины Ахтель Н., 1973 года рождения, и троих несовершеннолетних детей в Российской Федерации. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Мать с детьми пропала в начале августа . В первых числах августа дети были у бабушки, матери Андрея. Затем, предположительно, в период между 4 и 10 августа мать с детьми пропала. Некоторое время мужчина ждал, что они сами вернутся — но этого не произошло. 4 сентября мужчина обратился в милицию с заявлением о пропаже.