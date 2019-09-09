Ставка на спорт: Лукашенко надеется изменить политическую ситуацию к лучшему

Александр Лукашенко полагает, что крупные спортивные события могут положительно влиять на политическую ситуацию в обществе.

Лукашенко 9 сентября провел встречу с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свеном Арне Хансеном.

Позднее, во время открытия легкоатлетического матча Европа - США, белорусский президент заявил, что спорт способен положительно влиять на политическую обстановку. В качестве примера он привел противостояние СССР и США на стадионе «Динамо».

«Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему», - заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия.

Лукашенко также предложил провести аналогичное мероприятие в Беларуси через два года.

«Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся. В 2021 году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, как я уже сказал, в столице очередных легкоатлетических игр, матча века», - заявил Лукашенко.

Как сообщил журналистам президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свен Арне Хансен по итогам переговоров с главой государства Александром Лукашенко, проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году.