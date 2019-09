Минск - столица США, селебрити в парламенте, алкаш на воротах - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Слышали уже? Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Это не мы, это президент так сказал , когда открывал матч между сборными Европы и США на столичном стадионе «Динамо».





Логика такая: в 2021 году пройдет еще один такой матч. Но в связи с тем, что в Америке намечается чемпионат мира, то по правилам матч США — Европа там проводиться не сможет. Поэтому мы предлагаем снова соревноваться в Минске.

Фраза, конечно же, сразу стала мемом. Вот тут собрали шутки из Twitter по теме. Есть правда смешные, например, Minsk is the capital of the United States.

Если не оценили шутку, то обратите внимание, как изящно в одном предложении президент сделал два прогноза на выборы в двух странах.

— С Дональдом Трампом мы договоримся, в 21-м году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, в столице, как я уже сказал, очередных легкоатлетических игр, матча века.

Президентские выборы в США и в Беларуси пройдут в 2020 году, и пока еще неизвестно, кому с кем придется договариваться о матче. Хотя кого мы обманываем:)

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





В парламентских выборах интриги, кажется, будет больше, чем в президентских . «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич идет в депутаты . Во-первых, это красиво. Во-вторых, все серьезно — она уже зарегистрировала инициативную группу граждан по сбору подписей избирателей. Что известно о 22-летней красавице? Н ередко появляется рядом с президентом. Например, вместе с Александром Лукашенко она открывала «Славянский базар» и болела за легкоатлетов на «Динамо» , а еще раньше президент предлагал ей возглавить колхоз.

Н в депутаты идут А еще Геннадий Давыдько , посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, экс-министр информации Лилия Ананич , первый заместитель министра обороны Олег Белоконев, защитники Куропат и «Матери 328», которым пришлось чуть ли не пикетами добиваться ответов от нынешних депутатов. И впервые в истории в парламент попробует пробиться колясочник — председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.

, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, экс-министр информации , первый заместитель министра обороны Олег Белоконев, защитники Куропат и «Матери 328», которым пришлось чуть ли не пикетами от нынешних депутатов. И впервые в истории колясочник — председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко. Крупных и дорогостоящих торгово-развлекательных центров в Беларуси становится все больше. Пока доминирует Минск. Но большие ТРЦ открываются и в регионах. Мы вспомнили, кто и за сколько построил крупнейшие объекты, и составили топ-7 дорогостоящих торговых центров страны.

и дорогостоящих торговых центров страны. По самому массовому «делу медиков» допросили известного бизнесмена . Леонид Томчин не помнит, когда и какие взятки передавал, не понимает, как следствие насчитало 17 тысяч долларов, ведь «сложение одного неизвестного с другим неизвестным не дает точной суммы». Но кое-что в суде он рассказал. Подробнее о суммах и схемах здесь .

. Леонид Томчин не помнит, когда и какие взятки передавал, не понимает, как следствие насчитало 17 тысяч долларов, ведь «сложение одного неизвестного с другим неизвестным не дает точной суммы». Но кое-что в суде он рассказал. Подробнее о суммах и схемах . Увы, в Беларуси катастрофически вырос показатель естественной убыли. Количество рожденных детей упало ниже 100 тысяч. Последний раз такое случалось в 2006-м.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Минск приезжал один из самых известных ресторанных критиков России — аноним под именем Борис . Он пишет рецензии 15 лет и уже в третий раз побывал в нашей столице. Остался в шоке от белорусских цен, но все-таки нам дал парочку советов, как отличить хорошее место от плохого.

— . Он пишет рецензии 15 лет и уже в третий раз побывал в нашей столице. Остался в шоке от белорусских цен, но все-таки нам дал парочку советов, как отличить хорошее место от плохого. Житель Борисова обращался в Следственный комитет, КГБ, прокуратуру, прежде чем дело о ДТП с иностранной фурой дошло до суда, а предполагаемого виновника аварии арестовали. На все у него ушло почти два года. А теперь вы почитайте, что стало известно о работе следствия во время суда.

в Следственный комитет, КГБ, прокуратуру, прежде чем дело о ДТП с иностранной фурой дошло до суда, а предполагаемого виновника аварии арестовали. На все у него ушло почти два года. А теперь вы почитайте, что во время суда. Новая часть спецпроекта «Крэсовые миллионеры» посвящена инвестициям бывших соседей белорусов по многонациональной Второй Речи Посполитой. Она о том, какой бизнес пытался начать в Западной Беларуси наследник знаменитого минского градоначальника графа Карла Гуттен-Чапского, чем знамениты семья Хеллер и компания Kresexport и кто из галицийских нефтепромышленников продавал автолюбителям и мотоциклистам Бреста, Гродно и Пинска бензин и масло.





Сторож дядя Миша создает в глубинке «сельский Диснейленд». В его музее под открытым небом все можно трогать, мерить, делать селфи. Зачем это все дяде Мише? Говорит: «Чтобы не уезжали. Без людей скучно». Очень трогательная история.

в глубинке «сельский Диснейленд». В его музее под открытым небом все можно трогать, мерить, делать селфи. Зачем это все дяде Мише? Говорит: «Чтобы не уезжали. Без людей скучно». Очень трогательная история. В двух поликлиниках Минска проходит эксперимент : медики предлагают альтернативу вызову врача на дом. Ну как альтернативу — в поликлинику надо идти самим, но за это предлагается приличный бонус: возможность сразу же получить консультацию у узких специалистов, сдать анализы, сделать рентген, УЗИ. Подробности в нашем материале .

: медики предлагают альтернативу вызову врача на дом. Ну как альтернативу — в поликлинику надо идти самим, но за это предлагается приличный бонус: возможность сразу же получить консультацию у узких специалистов, сдать анализы, сделать рентген, УЗИ. Подробности в нашем . В сети появилось видео, в котором демонстрируется дизайн новых фирменных смартфонов Google. Дизайн весьма схож с тем, что будет использовать Apple в будущих iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Их, кстати, сегодня презентуют, и мы об этом обязательно напишем.

видео, в котором демонстрируется дизайн Дизайн весьма схож с тем, что Apple в будущих iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Их, кстати, сегодня презентуют, и мы об этом обязательно напишем. Белорусский рэпер Серега просит украинское гражданство . «Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина — это моя земля, мне здесь хорошо», — сказал он. В Украине рэпер встретил женщину, которая родила ему двух сыновей, и пошел учиться самолетостроению. Это, конечно, сильные аргументы. Но мы пока еще гражданину Беларуси Сереге все-таки напомним, какая на его родине растет картошка.



Фото: nn.by

Эту килограммовую картофелину-великана вырастила на своем участке жительница Сморгони Карина Шимановская. При посадке картофеля она следит за приметой: если земля рыхлая, то урожай будет хороший, если почва к лопате прилипает, хорошего урожая не жди.

на своем участке жительница Сморгони Карина Шимановская. При посадке картофеля она следит за приметой: если земля рыхлая, то урожай будет хороший, если почва к лопате прилипает, хорошего урожая не жди. В Минске, на галерее, которая соединяет корпуса минского завода «Горизонт» (над улицей Куйбышева), появился мурал «Надземная ветка метро». Его автор — Андрей Бусел, работа создана для фестиваля Vulica Brasil. Классно же!



Фото: facebook.com/vulicabrasil

Ищете работу в столице? Возможно, Минск ищет вас. В городе не хватает больше 19 тысяч работников — поваров, водителей, продавцов. Смотрите топ-10 самых востребованных специальностей столицы.

О СПОРТЕ

Гонорар Хабиба за прошедший бой стал рекордным в истории UFC. Пресс-служба рассекретила сумму — и она больше, чем прямые затраты на легкоатлетический матч Европа — США. Кроме того, боец стал самым популярным инстаблогером из России — он обогнал Ольгу Бузову. А еще его бой прокомментировал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. И он уверен , что сегодня любой наш вольник победил бы Хабиба.





Но вернемся к матчу Европа — США. На открытии случился небольшой конфуз . Но это не помешало белорусу Недосекову показать лучший результат сезона. Европа пока лидирует .

. Но это не помешало белорусу Недосекову лучший результат сезона. . А вот белорусские футболисты, к сожалению, не так удачливы — проиграли Уэльсу в товарищеском матче. Гордиться нечем, но если хотите узнать, как это было — вот наша трансляция .

в товарищеском матче. Гордиться нечем, но если хотите узнать, как это было — вот . В хоккее тоже неудачи. « На хрена ты алкаша поставил? » — похоже, самая цензурная из реплик тренера «Юности» Михаила Захарова, характеризующих игру вратаря. Игра закончилась победой «Тршинеца» со счетом 7:2.

» — похоже, самая цензурная из тренера «Юности» Михаила Захарова, характеризующих игру вратаря. Игра закончилась победой «Тршинеца» со счетом 7:2. Победительница US Open в парном разряде Арина Соболенко возвращается к своему тренеру Дмитрию Турсунову, о котором раньше слишком эмоционально писала в соцсетях. Теннисистка объяснила, что отношения с тренером, может быть, даже тяжелее, чем в паре между парнем и девушкой.

Все новости вторника, 9 сентября .

Приберегли напоследок хорошую новость. Синоптики обещают , что до выходных температура будет на 2−4 градуса выше нормы. Так тепло в первой декаде сентября в Беларуси бывает один раз в 10−15 лет. Хорошей вам погоды и путь все дается легко!

Ваша редакция