ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве, Гомеле и еще 15 городах обновились температурные максимумы

10.09.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 17 городах всех областей, за исключением Брестской, 9 сентября были установлены новые температурные рекорды дня, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Могилеве воздух прогрелся до +28,3 градуса (было 26,5 в 2005 году), в Гомеле — до 28,8 (28 в 1999-м).

Больше всего рекордов установлено в Витебской и Могилевской областях (девять городов). В Сенно было 27,4 градуса (26,7 в 2005 году), в Езерище — 26,9 (26,3 в 2005-м), Орше — также 26,9 (26,5 в 2005-м), Верхнедвинске — 26,8 (26 в 1972-м), Горках — 27,7 (25,7 в 1972-м), Костюковичах — 27,5 (26,6 в 2005-м), Кличеве — также 27,5 (26,9 в 1999-м), Мстиславле — 27 (24,6 в 2018-м), Славгороде — 26,6 (26 в 1999-м).

Обновились максимумы в трех райцентрах Гомельской области: Брагине — 29,2 (27,5 в 1999-м), Мозыре — 29,1 (28,8 в 1994-м) и Жлобине — 28,5 (28,1 в 1999-м). В Минской области населенных пунктов с рекордами было два: Марьина Горка и Слуцк. При этом в первом городе побит рекорд 75-летней давности (27,9 против 27,7 в 1944 году). В Слуцке воздух прогрелся до 27,6 градуса (27,1 в 1994 году). В Ошмянах (Гродненская область) зафиксировано 26,6 градуса выше нуля (26,5 в 2005-м).

Повторены максимумы дня в Лиде Гродненской области (27,8 в 2005 году) и Лепеле Витебской (26,6 тогда же).

Теплее всего 9 сентября было в Василевичах (Гомельская область) — 29,8. Однако абсолютный максимум дня для всей территории страны, который принадлежит этому же городу, устоял (31,8 в 1944 году).

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

В ближайшие дни очень теплая для этой поры погода сохранится.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в Марьиной Горке побит рекорд 75-летней давности.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск - столица США, селебрити в парламенте, алкаш на воротах - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.09.2019
Полесская правда

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика