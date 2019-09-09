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Указ: Белорусские спортсмены вернут деньги на подготовку, если будут выступать за чужие сборные

10.09.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ, согласно которому спортсмены, в случае их выступления за национальные и сборные команды иностранных государств, будут возвращать деньги, затраченные на их подготовку. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств», — говорится в сообщении.

Согласно документу, «наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия».

«Документ направлен на систематизацию и упорядочение работы по формированию национальных и сборных команд, обеспечению спортивной подготовки их членов, а также направлению спортсменов, тренеров и специалистов для участия в спортивных и иных мероприятиях», — отмечается в сообщении. Указом урегулированы вопросы привлечения в такие команды лиц начальствующего и рядового состава силовых ведомств.

 
 
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Спортсмены также будут возвращать деньги «в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях».
 
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