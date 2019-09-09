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В Витебске будут судить неонациста за надругательство над памятником «Три штыка»

10.09.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Витебска Алексея Василькова обвиняют в разжигании расовой вражды и надругательстве над памятником защитникам Отечества. Процесс по его делу начнется в областном суде 11 сентября.


Фото: соцсети

33-летнего Алексея Василькова обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни (ч. 1 ст. 130 УК), и надругательство над памятниками защитникам Отечества (ч. 2 ст. 346 УК).

Напомним, мужчину задержали после того, как разместил на своей странице в соцсети фото и видео, которые, по заключению экспертизы, направлены на разжигание расовой, национальной и иной социальной вражды или розни.

Как утверждают силовики, Васильков давно и активно пропагандировал свои экстремистские взгляды не только в интернете, но и среди учащихся средних учебных заведений.

В вину Василькову вменяют и то, что он сфотографировался с нацистским приветствием на фоне площади Победы и мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.

Сначала это квалифицировали как надругательство над историко-культурными ценностями (часть 1 статьи 346 УК), а затем — как надругательство над памятниками защитникам Отечества (часть 2 статьи 346 УК).

Доступ к странице Алексея Василькова в соцсети в Беларуси заблокирован по решению Министерства информации. При этом он остается в поиске, и альбомы с фотографиями доступны по прямым ссылкам.

Васильков сфотографировался в одежде, характерной для неонацистов, на лестнице подземного перехода на площади Победы. Он вскинул правую руку в т.н. «римском салюте», но на снимке не видно самого мемориала «Три штыка». Это изображение опубликовано 7 лет назад — 19 сентября 2012 года.

Ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и хулиганство.

 
Теги: Витебск
 
 
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Силовики утверждают, что мужчина давно пропагандировал свои экстремистские взгляды не только в интернете, но и среди учащихся.
 
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